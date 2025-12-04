ETV Bharat / state

बीकानेर में ED की बड़ी कार्रवाई, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मोहम्मद सादिक गिरफ्तार

बीकानेर में ED ने अलफुरकान ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद सादिक को मनी लॉन्ड्रिंग व कट्टरपंथी नेटवर्क से जुड़े आरोपों में गिरफ्तार किया.

प्रवर्तन निदेशालय
प्रवर्तन निदेशालय (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 4, 2025 at 9:26 PM IST

2 Min Read
बीकानेर: प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जयपुर टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गुरुवार को अलफुरकान एजुकेशनल ट्रस्ट (AET) के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद सादिक उर्फ सादिक खान को गिरफ्तार कर लिया. ED ने उन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) 2002 के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की है. ED ने सादिक पर सार्वजनिक चंदे के व्यवस्थित दुरुपयोग, करोड़ों रुपए की नकद लेन-देन, संदिग्ध विदेशी संस्थाओं से फंडिंग और कट्टरपंथी एवं गैर-कानूनी नेटवर्क से जुड़े गंभीर आरोप लगाए हैं.

जयपुर की विशेष PMLA अदालत ने मोहम्मद सादिक को आगे की पूछताछ और सबूत जुटाने के लिए 3 दिन की ED हिरासत में भेज दिया है. ED के अधिकारी जल्द ही उनके बैंक खातों, ट्रस्ट की संपत्तियों और विदेशी लेन-देन से जुड़े दस्तावेजों की गहन जांच करेंगे. ED के अनुसार, मोहम्मद सादिक पर सार्वजनिक दान के व्यवस्थित दुरुपयोग, बड़े पैमाने पर नकदी आधारित आपराधिक गतिविधियों, संदिग्ध विदेशी संगठनों तथा कट्टरपंथी व गैरकानूनी नेटवर्क से संबंधों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करने के गंभीर आरोप हैं.

17 सितंबर को हुई थी छापेमारी: इस मामले में ED ने 17 सितंबर 2025 को बीकानेर सहित कुल 6 अलग-अलग ठिकानों पर सुबह-सुबह छापेमारी की थी. इनमें मोहम्मद सादिक के ठिकाने भी शामिल थे. छापेमारी के दौरान पुलिस का कड़ा पहरा रहा और मीडिया या किसी बाहरी व्यक्ति को परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई थी. लंबी जांच-पड़ताल के बाद अब ED ने सादिक को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया है. मामले में आगे की जांच जारी है.

