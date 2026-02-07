ETV Bharat / state

सास और बहू को डिजिटल अरेस्ट कर ठगे 48 लाख रुपए, आरोपी बेंगलुरू से गिरफ्तार

साइबर थानाधिकारी रमेश कुमार सर्वटा ने बताया कि 22 जनवरी और 23 जनवरी दो दिन के अंतराल में पीड़िता ने पहले दिन 10 लाख रुपए और दूसरे दिन 38 लख रुपए आरोपी के बताए अलग-अलग बैंक खातों में जमा करवाए.

बीकानेर: जिले के बिचपाल थाना क्षेत्र में करणी नगर लालगढ़ में रहने वाली एक रिटायर्ड टीचर और उसकी पुत्रवधू को डिजिटल अरेस्ट कर 48 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है. घटना के बाद पीड़िता की ओर से पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी से ठगी के रुपए में से 38 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं.

मनी लांड्रिंग केस का दिखाया डरः साइबर थानाधिकारी ने बताया कि पीड़िता सेवानिवृत्त टीचर महिला के पास एक कॉल आया. सामने वाले ने खुद को NIA का बताते हुए मनी लांड्रिंग केस में आरोपी होने और गिरफ्तार करने की बात कही. इस पर पीड़िता डर गई और पीड़िता ने अपनी पुत्रवधू से आरोपी की बात कराई तो आरोपी ने व्हाट्सएप पर अरेस्ट वारंट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी भेज दी. दो दिन तक व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल के जरिए पूछताछ की. इस दौरान आरोपी के साथ कुछ और व्यक्ति थे और एक व्यक्ति पुलिस की वर्दी में था. इसे देखकर दोनों सास-बहू डर गए और आरोपी ने दोनों को इस मामले में बचने के लिए पहले 40 लाख रुपए की मांग की. इस पर पीड़िता ने अगले दिन बताए गए बैंक खाते में 10 लाख रुपए जमा करवा दी. अगले दिन आरोपी ने मामले में सेटलमेंट के लिए 38 लाख रुपए जमा करवाने के लिए बोला तो पीड़िता ने आरोपी के कहे अनुसार 38 लाख जमा करवा दिए.

बेटे को बताया तो मालूम चलाः घटना के दो दिन बाद पीड़िता ने अपने बेटे को इस बारे में पूरी जानकारी दी तो बेटे ने उन्हें ठगी होना बताया. बाद में पुलिस में इसकी शिकायत की. इस पर जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर साइबर थाना अधिकारी रमेश सर्वटा ने मामले का अनुसंधान करते हुए आरोपी को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया. साइबर थाना अधिकारी रमेश सर्वटा ने बताया कि आरोपी के साथ कुछ और लोग भी थे, जिनको लेकर पूछताछ की जा रही है.