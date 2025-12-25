बिजनौर में 20 लाख की सुपारी देकर कराई भतीजे की हत्या, चचेरी बहन पर थी बुरी नजर, तंत्र-मंत्र और मर्डर की हैरान करने वाली कहानी
आरोपियों ने हत्या के बाद शव और बाइक को हाईवे पर फेंक दिया था. आरोपियों की प्लानिंग मर्डर को एक्सीडेंट दिखाने की थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 25, 2025 at 7:15 PM IST|
Updated : December 25, 2025 at 8:16 PM IST
बिजनौर : नजीबाबाद थाना क्षेत्र में 21 दिसंबर को हुए समीर हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है. मामले में समीर के सगे चाचा और उसके दो बेटों सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जबकि तीन आरोपी फरार हैं.
बता दें, जलालाबाद क्षेत्र में हाईवे किनारे युवक का शव पड़ा मिला था. युवक की पहचान थाना किरतपुर के मोहल्ला अहमद खेल के रहने वाले समीर के रूप में हुई थी. मृतक के गले पर चोट के निशान पाए गए थे. पुलिस ने जांच पड़ताल की तो पता चला कि प्रेम प्रसंग में समीर की हत्या हुई है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या की पुष्टि हुई.
एसपी सिटी डॉ. कृष्ण गोपाल सिंह ने बताया, पूछताछ में मृतक का चाचा रफीक ने बताया, समीर नशे का आदी था और अपनी ही चचेरी बहन को प्रेम जाल में फंसा लिया था. समीर को कई बार समझाया और धमकाया भी था. एक बार विवाद बढ़ने पर पुलिस से भी शिकायत की गई थी. पुलिस ने समीर का शांति भंग में चालान किया था, लेकिन वह नहीं माना.
रफीक ने पुलिस को बताया, इसके बाद अपने दो बेटों राहत और रफत के साथ मैंने लगभग आठ महीने पहले जैनुल पुत्र नफीस निवासी सीलमपुर, दिल्ली से संपर्क किया. जैनुल झाड़फूंक और ताबीज बनाने का काम करता है. पहले ताबीज के माध्यम से समीर का मन बदलने की कोशिश की. लेकिन समीर ने बेटी का पीछा नहीं छोड़ा. इसके बाद सभी ने समीर को रास्ते से हटाने की योजना बनाई. जैनुल से 20 लाख रुपए में सौदा तय किया गया. जिसमें तीन लाख नकद और 2 लाख रुपए बैंक के माध्यम से दिए गए.
योजना के मुताबिक, जैनुल ने इंस्टाग्राम पर एक फर्जी महिला की आईडी बनाकर समीर को विश्वास में ले लिया. फिर अपने साथी अरशद, आरिफ, इब्राहिम के साथ मिलकर समीर को रास्ते से हटाने की योजना बनाई. 20 दिसंबर की रात को समीर को नजीबाबाद बुलाया. अरशद, जैनुल, आरिफ, सलीम ने मफलर से समीर का गला घोंटकर हत्या कर दी. शव और मोटरसाइकिल को हाईवे पर फेंक कर उसे एक्सीडेंट का रूप देकर मौके से फरार हो गए.
एसपी सिटी डॉ. कृष्ण गोपाल सिंह ने बताया, 21 दिसंबर को नजीबाबाद क्षेत्र में युवक का शव मिला था. जांच पड़ताल में पता चला की हत्या प्रेम प्रसंग में की गई है. वारदात को सात आरोपियों ने मिलकर अंजाम दिया है. चार आरपी रफीक पुत्र सफीक, राहत पुत्र रफीक, रफत पुत्र रफीक और अरशद पुत्र रशीद निवासी मोहल्ला मुगलशाह थाना गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया है. तीन फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस टीम को लगाया गया है.
यह भी पढ़ें : बलरामपुर में तेंदुआ के हमले में महिला की मौत, जंगल में लकड़ी बिनने गई थी, एक महीने में तीन की गई जान