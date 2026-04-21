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बिजनौर में प्रेमी ने प्रेमिका की गला रेतकर की हत्या, फिर खुद को भी किया लहूलुहान, चार साल से लिव इन में थे

पुलिस ने राहुल को इलाज के लिया जिला अस्पताल में भर्ती कराया है. लोग पहुंचे तो प्रेमिका का गर्दन पकड़कर बैठा था.

युवक का जिला अस्पताल में चल रहा इलाज.
युवक का जिला अस्पताल में चल रहा इलाज. (Photo Credit; Bijnor Police)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 21, 2026 at 7:47 PM IST

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बिजनौर : नगर कोतवाली क्षेत्री में प्रेमी ने चाकू से प्रेमिका की गला रेत कर हत्या कर दी. इसके बाद प्रेमी ने खुद को भी चाकू मारकर सुसाइड करने की कोशिश की. युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है. दोनों चार साल से लिव इन में रह रहे थे. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम हाउस भेज दिया.

रामलीला मैदान के काशीराम कॉलोनी में दोनों चार साल से रह रहे थे. मंगलवार को प्रेमी राहुल ने प्रेमिका कशिश की गला रेत कर हत्या कर दी. प्रेमी शादीशुदा है. राहुल प्रेमिका से शादी करने की जिद कर रहा था, लेकिन कशिश शादी करने से इंकार कर रही थी. इसी बात से नाराज होकर राहुल ने देर शाम करीब 5 बजे प्रेमिका की हत्या कर दी. खुद को भी चाकू मारकर कर लहूलुहान कर लिया.

पड़ोसी फरमान ने बताया, कमरा अंदर से बंद था. हम लोग पहुंचे और किसी तरह कमरा खोला. राहुल, कशिश की गर्दन पकड़कर बैठा था. कशिश के गले से खून निकल रहा था. वह जिंदा थी. तत्काल दोनों को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर लड़की को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. जबकि प्रेमी राहुल गंभीर रूप से घायल है. पुलिस ने राहुल को इलाज के लिया जिला अस्पताल में भर्ती कराया है. डॉक्टरों ने राहुल को खतरे से बाहर बताया है.

एसपी अभिषेक झा ने बताया, राहुल और कशिश में चार साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था. राहुल ने प्रेमिका की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी और खुद पर हमला कर अपने को घायल कर लिया है. पुलिस मामले में जांच पड़ताल कर रही है.

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बिजनौर में प्रेमिका की हत्या
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