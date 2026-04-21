ETV Bharat / state

बिजनौर में प्रेमी ने प्रेमिका की गला रेतकर की हत्या, फिर खुद को भी किया लहूलुहान, चार साल से लिव इन में थे

बिजनौर : नगर कोतवाली क्षेत्री में प्रेमी ने चाकू से प्रेमिका की गला रेत कर हत्या कर दी. इसके बाद प्रेमी ने खुद को भी चाकू मारकर सुसाइड करने की कोशिश की. युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है. दोनों चार साल से लिव इन में रह रहे थे. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम हाउस भेज दिया.

रामलीला मैदान के काशीराम कॉलोनी में दोनों चार साल से रह रहे थे. मंगलवार को प्रेमी राहुल ने प्रेमिका कशिश की गला रेत कर हत्या कर दी. प्रेमी शादीशुदा है. राहुल प्रेमिका से शादी करने की जिद कर रहा था, लेकिन कशिश शादी करने से इंकार कर रही थी. इसी बात से नाराज होकर राहुल ने देर शाम करीब 5 बजे प्रेमिका की हत्या कर दी. खुद को भी चाकू मारकर कर लहूलुहान कर लिया.

पड़ोसी फरमान ने बताया, कमरा अंदर से बंद था. हम लोग पहुंचे और किसी तरह कमरा खोला. राहुल, कशिश की गर्दन पकड़कर बैठा था. कशिश के गले से खून निकल रहा था. वह जिंदा थी. तत्काल दोनों को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर लड़की को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. जबकि प्रेमी राहुल गंभीर रूप से घायल है. पुलिस ने राहुल को इलाज के लिया जिला अस्पताल में भर्ती कराया है. डॉक्टरों ने राहुल को खतरे से बाहर बताया है.