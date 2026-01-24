ETV Bharat / state

'कांग्रेस अभी तक नहीं संभली और ना ही उनके पास कोई मुद्दे हैं, वो विपक्ष के तौर पर अपना दायित्व निभाने लायक नहीं'- श्रुति चौधरी

'संविधान बदलने की बात कर रहे थे': कांग्रेस की ओर से राज्यों की खास्ता आर्थिक हालात के बीच वीबी जी राम जी योजना के फंड के मुद्दे पर पूछे गए सवाल पर श्रुति चौधरी ने कहा कि "कांग्रेस पार्टी का काम है लोगों को भ्रमित करना. हऊ-हऊ करना. संविधान बदलने की बात कर रहे थे. संविधान लेकर पूरा चुनाव धूम गए. अब उसको लेकर चुप हो गए. जैसे कुछ हुआ ही नहीं. उसको भी आज के दिन बिलकुल भूल गए हैं. जैसे कोई बात ही नहीं की थी."

भिवानीः ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की जरूरत को पूरा करने के उद्देश्य से सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने भिवानी जिला के 42 गांवों के लिए लगभग 3 करोड़ की लागत से 42 छोटे-बड़े टैंकर और ट्रैक्टर भेंट किए. सिंचाई मंत्री ने खुद ट्रैक्टर स्टार्ट कर टैंकर और ट्रैक्टरों को जिले की पंचायतों को सौंपे.

'ऐसे मजबूत लोगों के वोट भला कौन चोरी कर सकता है': श्रुति चौधरी ने कांग्रेस पार्टी द्वारा वोट चोरी के मुद्दे उठाए जाने को भी बेमानी बताते हुए कहा कि "हरियाणा प्रदेश जय जवान-जय किसान और खिलाडियों का प्रदेश है. ऐसे मजबूत लोगों के वोट भला कौन चोरी कर सकता है."

'लोकतंत्र में विपक्ष का इतना कमजोर होना ठीक नहीं है': कांग्रेस के पदाधिकारियों को राहुल गांधी के प्रशिक्षण शुरू किए जाने के सवाल पर श्रुति चौधरी ने कहा कि "कांग्रेस अभी तक नहीं संभली है और न ही कांग्रेस के पास कोई मुद्दे हैं. कांग्रेस विपक्ष के तौर पर अपना दायित्व निभाने लायक रहे नहीं. जबकि लोकतंत्र में विपक्ष का इतना कमजोर होना ठीक नहीं है. इस दौरान उन्होंने कहा का हाल में कुछ दिन पहले कांग्रेस की ओर से विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था. लेकिन जब उनसे अविश्वास के मुद्दे के बारे में सवाल किया गया तो उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं था. कोई आंकड़ा ही नहीं था."

मंत्री ने कार्यशाला को किया संबोधितः मौके पर सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने वीबी जी राम जी योजना के तहत भिवानी के पंचायत भवन में आयोजित कार्यशाला में आमजन को संबोधित करते हुए इस योजना को ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया. सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि "ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए पहले से चल रही योजनाओं को वीबी जी राम जी योजना के तहत विस्तार दिया गया है. अब ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्य इस योजना के तहत करवाए जा सकेंगे. इस नए प्रारूप में पक्के कार्यो तथा ग्रामीण कम्यूनिटी से जुड़े हुए विभिन्न विकास कार्यो को भी अब इस योजना के तहत पूरा करवाया जा सकेगा और रोजगार के दिनों को भी 100 से बढ़ाकर 125 किया गया है."