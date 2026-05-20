भिवाड़ी: मां ने गुस्से में 8 महीने की मासूम को पिलाया तेजाब, इलाज के दौरान मौत, पिता बोले- कड़ी सजा मिले
भिवाड़ी के कैप्टन चौक में एक मां ने गुस्से में अपनी दूधमुही बेटी को एसिड पिला दिया. मासूम ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.
Published : May 20, 2026 at 7:18 PM IST
अलवर: खैरथल-तिजारा जिले के भिवाड़ी के कैप्टन चौक निवासी एक महिला ने दो दिन पहले अपनी आठ माह की दूधमुही बच्ची को एसिड पिला दिया. इस घटना से मासूम बच्ची की हालत गंभीर हो गई. सूचना मिलते ही पिता कंपनी से तुरंत घर पहुंचे और बच्ची को भिवाड़ी के अस्पताल ले गए, जहां से डॉक्टरों ने उसे अलवर रेफर कर दिया.
पुलिस जांच में जुटी: 8 माह की मासूम ने दो दिनों तक वेंटिलेटर पर जिंदगी की लड़ाई लड़ी, लेकिन बुधवार को वह इस जंग में हार गई. भिवाड़ी फेज थर्ड थाने के एएसआई बलराम ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर वह अलवर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया. उन्होंने बताया कि परिजनों से मिली रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा.
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गुस्से में पिलाया तेजाब: बच्ची के पिता मोहित ने बताया कि 18 मई की शाम को उनकी पत्नी ने बच्ची को तेजाब पिला दिया. इसके बाद मासूम को अलवर शिशु चिकित्सालय में भर्ती कराया गया. मोहित ने बताया कि घर जाने को लेकर पत्नी से बहस हुई थी. गुस्से में आकर पत्नी ने करीब आधा गिलास एसिड बच्ची को पिला दिया, जिससे मासूम की शरीर के अंदर की आंतें फट गईं.
पिता ने कड़ी सजा की मांग की: मोहित ने बताया कि दो दिन तक शिशु चिकित्सालय के डॉक्टरों ने बेहतर इलाज किया, लेकिन बुधवार को बच्ची को बचाया नहीं जा सका. डॉ. चारु गर्ग ने बताया कि 18 मई को बच्ची को बेहद गंभीर हालत में लाया गया था. एसिड उसके शरीर के अंगों तक पहुंच गया था, जिससे अंग डेमेज हो चुके थे. मोहित ने कहा कि बच्ची उनकी इकलौती बेटी थी. पत्नी ने उसे मारने की कोशिश की. उन्होंने मांग की कि इस घटना में उनकी पत्नी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए.
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