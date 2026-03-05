ETV Bharat / state

चने की फसल में 'उगटा' रोग का प्रकोप, कृषि विभाग जल्द करवाएगा सर्वे

भीलवाड़ा में चने में रोग लगने से फसल सूख रही है. कृषि विभाग ने किसानों को बीजोपचार और फसल चक्र अपनाने की सलाह दी है.

रोग लगने से सूखी चने की फसल
ETV Bharat Rajasthan Team

March 5, 2026

भीलवाड़ा: जिले के किसानों ने इस बार 98,000 हेक्टेयर भूमि में बड़ी उम्मीद के साथ रबी की मुख्य फसल के रूप में चने की बुवाई की थी, लेकिन मौसम परिवर्तन, बीजोपचार न करने और फसल चक्र न अपनाने के कारण कुछ स्थानों पर चने के पौधों की जड़ों में 'उगटा' (जड़ सूखना) रोग लग गया है. इस रोग के कारण किसानों के खलिहानों में फसल सूख रही है, जिससे भीलवाड़ा जिले के किसान चिंतित नजर आ रहे हैं. वहीं, भीलवाड़ा कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक विनोद कुमार जैन ने कहा कि जल्द ही कृषि विभाग के वैज्ञानिकों की विभिन्न टीमों का गठन कर किसानों के खेतों में जाकर इसका आकलन किया जाएगा और कृषि विभाग के मुख्यालय को रिपोर्ट भेजी जाएगी. जिले के गुलाबपुरा, शाहपुरा, फुलिया कला, खारी का लाम्बा, गागेडा, सरेरी व तस्वारिया क्षेत्र में किसानों ने चने की फसल की बुवाई की थी. वहां उगटा रोग लग गया.

किसान रामकुमार जाट ने अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए बताया कि इस बार 18 बीघा जमीन पर चने की फसल की बुवाई की थी. फसल में जड़ सूखने का रोग होने से चने के पौधे सूख रहे हैं. यह रोग पहली बार फैला है. किसान ने कहा कि जमीन में आखिर ऐसा क्या कारण हो रहा है, जिससे फसल सूख रही है, इसकी कृषि विभाग को जांच करवानी चाहिए. इस बार राम तो हमसे रूठ गए हैं, लेकिन अब हम राज से उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार किसानों को कुछ सहायता दे. उन्होंने बताया कि फसल कई जगह इतनी खराब हो गई है कि हमें हलाई-जुताई के पैसे और कम मेहनताना ही मिलेगा.

भीलवाड़ा में चने की फसल में लगा रोग

भीलवाड़ा कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक विनोद कुमार जैन ने बताया कि जिले में रबी सीजन में 98 हजार हेक्टेयर में चने की फसल की बुवाई हुई है. कुछ क्षेत्रों में 'उगटा' रोग का प्रकोप पाया जा रहा है. यह एक रोग है जो पौधे में जड़ों से शुरू होता है. इसका उपचार खड़ी फसल में संभव नहीं है. इसके बचाव के लिए आगामी समय में किसान बीजोपचार करके ही फसल की बुवाई करें. चने की फसल की बुवाई के समय जमीन में अधिक नमी भी नहीं होनी चाहिए.

फसल खराबे के आकलन के बारे में उन्होंने बताया कि हाल ही में हमारी मासिक कार्यशाला आयोजित हुई थी, जिसमें वैज्ञानिकों के साथ चर्चा हुई है. आगामी सप्ताह में वैज्ञानिकों की टीम गठित कर फील्ड में भेजी जाएगी. उनकी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी. साथ ही कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक ने किसानों को सलाह देते हुए कहा- आगामी समय में जो भी किसान जिस भी फसल की बुवाई करें, बीजोपचार आवश्यक रूप से करें.

क्षेत्र में 80 प्रतिशत बीमारियां बीजोपचार न करने के कारण ही होती हैं. खड़ी फसल में पौधों का उपचार करना बहुत बड़ी कठिनाई होती है. किसानों को फसल की बुवाई के समय फसल चक्र भी अपनाना चाहिए. लगातार एक ही खेत में एक ही तरह की फसल बोने से कीड़े और बीमारियां बढ़ती हैं और फसल की उपज में भी कमी आती है. ऐसे में किसानों को फसलें बदल-बदल कर बोनी चाहिए.

