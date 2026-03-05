ETV Bharat / state

चने की फसल में 'उगटा' रोग का प्रकोप, कृषि विभाग जल्द करवाएगा सर्वे

रोग लगने से सूखी चने की फसल ( ETV Bharat Bhilwara )

भीलवाड़ा: जिले के किसानों ने इस बार 98,000 हेक्टेयर भूमि में बड़ी उम्मीद के साथ रबी की मुख्य फसल के रूप में चने की बुवाई की थी, लेकिन मौसम परिवर्तन, बीजोपचार न करने और फसल चक्र न अपनाने के कारण कुछ स्थानों पर चने के पौधों की जड़ों में 'उगटा' (जड़ सूखना) रोग लग गया है. इस रोग के कारण किसानों के खलिहानों में फसल सूख रही है, जिससे भीलवाड़ा जिले के किसान चिंतित नजर आ रहे हैं. वहीं, भीलवाड़ा कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक विनोद कुमार जैन ने कहा कि जल्द ही कृषि विभाग के वैज्ञानिकों की विभिन्न टीमों का गठन कर किसानों के खेतों में जाकर इसका आकलन किया जाएगा और कृषि विभाग के मुख्यालय को रिपोर्ट भेजी जाएगी. जिले के गुलाबपुरा, शाहपुरा, फुलिया कला, खारी का लाम्बा, गागेडा, सरेरी व तस्वारिया क्षेत्र में किसानों ने चने की फसल की बुवाई की थी. वहां उगटा रोग लग गया. किसान रामकुमार जाट ने अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए बताया कि इस बार 18 बीघा जमीन पर चने की फसल की बुवाई की थी. फसल में जड़ सूखने का रोग होने से चने के पौधे सूख रहे हैं. यह रोग पहली बार फैला है. किसान ने कहा कि जमीन में आखिर ऐसा क्या कारण हो रहा है, जिससे फसल सूख रही है, इसकी कृषि विभाग को जांच करवानी चाहिए. इस बार राम तो हमसे रूठ गए हैं, लेकिन अब हम राज से उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार किसानों को कुछ सहायता दे. उन्होंने बताया कि फसल कई जगह इतनी खराब हो गई है कि हमें हलाई-जुताई के पैसे और कम मेहनताना ही मिलेगा. भीलवाड़ा में चने की फसल में लगा रोग (ETV Bharat Bhilwara)