ACB ने 11 लाख रिश्वत लेते डॉक्टर को गिरफ्तार किया, बिल पास कराने के लिए मांगे थे 14 लाख
आयुष्मान आरोग्य योजना के बिल पास कराने के नाम पर निजी अस्पताल के डॉक्टर ने 14 लाख रुपए रिश्वत की मांग की थी.
Published : December 15, 2025 at 8:07 PM IST
भीलवाड़ा: एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने सोमवार शाम को बड़ी कार्रवाई करते हुए प्राइवेट डॉक्टर पंकज छीपा को 11 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. आरोपी डॉक्टर ने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत लंबित बिलों को पास कराने के एवज में अस्पताल संचालक से कुल 14 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की थी. साथ ही, बिलों में अनियमितता का हवाला देकर अस्पताल को योजना से डीपैनल करने और भविष्य में अनटाइटल करने की धमकी भी दी थी.
एसीबी के सर्कल इंस्पेक्टर नरपत सिंह चारण ने बताया कि भीलवाड़ा जिला मुख्यालय पर सिद्धिविनायक नाम से एक प्राइवेट हॉस्पिटल संचालित होता है, जहां मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत मरीजों का इलाज किया जाता है. इस योजना के अंतर्गत मरीजों के इलाज के बाद हॉस्पिटल द्वारा बिल राज्य सरकार की अधिकृत नोडल एजेंसी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को भेजे जाते हैं. सिद्धिविनायक हॉस्पिटल ने भी योजना के तहत इलाज किए गए मरीजों के बिल नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को भेजे थे.
अस्पताल संचालक से मांगी रिश्वत: कंपनी में कार्यरत डॉक्टर कुलदीप ने इन बिलों में अनियमितताओं का जिक्र करते हुए अस्पताल को सूचना दी. इसके बाद एक निजी हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर पंकज छीपा ने सिद्धिविनायक अस्पताल के संचालक से संपर्क किया और बताया कि जयपुर स्थित नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में कार्यरत डॉक्टर कुलदीप ने बिलों में गंभीर अनियमितताएं पाई हैं, यदि इनमें सुधार नहीं किया गया तो अस्पताल को मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना से डीपैनल कर दिया जाएगा और भविष्य में अस्पताल को इस योजना के लिए अनटाइटल कर दिया जाएगा.
बिलों को पास कराने के लिए डॉक्टर पंकज छीपा ने सिद्धिविनायक अस्पताल संचालक से 14 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की. बातचीत के बाद 11 लाख रुपये की पहली किस्त लेने का तय हुआ. इसके बाद अस्पताल संचालक ने मामले की शिकायत एसीबी को की, जिसके बाद सोमवार शाम को अजमेर एसीबी की टीम सीआई नरपत सिंह चारण के नेतृत्व में भीलवाड़ा पहुंची और डॉक्टर पंकज छीपा को 11 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. एसीबी ने आरोपी डॉक्टर पंकज छीपा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है.
