ETV Bharat / state

तोगड़िया बोले- 'बाबरी मस्जिद' पब्लिसिटी स्टंट, SIR को लेकर कही ये बड़ी बात

प्रवीण तोगड़िया सोमवार को एक दिवसीय भीलवाड़ा जिले के दौरे पर रहे, जहां हिंदू संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया. इसके बाद तोगड़िया ने हिंदू संगठन से जुड़े पदाधिकारियों के परिवारजनों के साथ बैठकर चर्चा की. इस दौरान उन्होंने जीवन जीने की कला बताते हुए कहा कि हनुमान चालीसा मंगलवार व शनिवार को पढ़ी जाती है. हनुमान जी का नाम प्रतिदिन सभी को लेना चाहिए. देश मे 25 करोड़ लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं. हमारा खान-पान व्यवस्थित होगा तो सही रहेगा.

भीलवाड़ा: अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक/अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने सोमवार को भीलवाड़ा में प्रेस से मुखातिब होते हुए कहा कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण करना गलत बात नहीं. उन्होंने कहा कि यह काम सही होता है तो इसमें गलत बात नहीं है. वहीं, उन्होंने पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखने को पब्लिसिटी स्टंट करार दिया. तोगड़िया ने कहा कि ममता बनर्जी ने मस्जिद बनाने वालों का समर्थन नहीं किया और पार्टी से निलंबित कर दिया.

हमने हनुमान चालीसा के केंद्र को स्वास्थ्य केंद्र बनाया है. तोगड़िया ने परिवारजन को संकल्प दिलाते हुए कहा- हर घर हनुमान चालीसा का पाठ होगा, परिवार में सम्मान के साथ रहेंगे, साथ ही परिवार को चिंता मुक्त रखने के लिए रोज सुबह उठकर भगवान का नाम लेने के बाद शुद्ध खान-पान से दिनचर्या की शुरुआत करेंगे तो हमारा जीवन सही रहेगा. उन्होंने कहा कि मैं कैंसर का सर्जन रहा हूं. सभी को कम नमक खाना चाहिए.

पढे़ं : तोगड़िया बोले-बांग्लादेशियों को भारत से हटा दें तो देश भी सुरक्षित और वोटर लिस्ट भी...

अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि SIR को लेकर मेरा स्पष्ट मानना है कि मतदाता सूची का पुनर्मूल्यांकन सही होता है तो कोई गलत नहीं है. मतदाता सूची का सही पुनर्मूल्यांकन करते समय यह ध्यान रहे कि कोई बांग्लादेशी नागरिक भारत का मतदाता नहीं बनना चाहिए. वहीं, भारत का सही नागरिक मतदाता सूची से बाहर नहीं होना चाहिए. यह काम प्रशासन जरूर करेगा तो मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी (खराय- गुजराती भाषा में) कोई गलत नहीं है.

पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की आधारशिला : प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर द्वारा बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखी गई है. मेरा मानना है कि देश में मुगल-हुमायूं की कोई औलाद जिंदा नहीं है और न भारत में दिखाई देती है. ऐसे बहुत हुमायूं आकर चले गए. जबकि महाराणा प्रताप व शिवजी के वंशज आज एमपी-एमएलए के रूप में नेतृत्व कर रहे हैं. हमने मुगलों को निपटा दिया है. बाबर या औरंगजेब का नाम लेकर कोई आगे नहीं बढ़ सकता है.