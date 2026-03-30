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पति से छुटकारा पाने को प्रेमी से बनवाया खुद का अश्लील वीडियो, जानिए पूरा मामला...

पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि ऐसा वीडियो वायरल होने का मामला सामने आया है. भीलवाड़ा के थाने में पीड़ित पति की रिपोर्ट पर मामला दर्ज हुआ है. उसका विस्तृत अनुसंधान चल रहा है. यह अश्लील वीडियो वायरल करने का प्रकरण है. इसमें आरोप लगाया गया कि पत्नी ने पति से छुटकारा पाने के साथ ही ब्लैकमेल करने के लिए वीडियो वायरल किया है. मामला अभी प्रारंभिक स्तर पर है.अभी कुछ और कहना उचित नहीं होगा. पुलिस जांच के बाद ही सब स्पष्ट हो पाएगा.

भीलवाड़ा : शहर में सोमवार को रिश्तों को तार-तार करने वाला अनोखा मामला सामने आया, जब पत्नी ने पति से छुटकारा पाने के लिए घिनौनी हरकत की. पत्नी ने पुराने प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर खुद के नहाते हुए का अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया ताकि इल्जाम पति पर लगाकर उसे ब्लैकमेल कर सके और उस आधार पर पति से छुटकारा पा सके. पति की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

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पति पर पहले भी दर्ज कराया मामला: भीलवाड़ा पुलिस के अनुसार, पीड़ित पति ने एफआईआर में बताया कि इसी 20 मार्च की रात एक फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट से उसकी पत्नी का बाथरूम में नहाते हुए का वीडियो वायरल किया गया. पति का आरोप है कि यह सुनियोजित तरीके से प्रचारित किया कि यह वीडियो उसके पति ने वायरल किया है ताकि उससे छुटकारा पा सके. पीड़ित पति का आरोप है कि उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी और अन्य लोगों के साथ मिलकर खुद का अश्लील वीडियो तैयार कराया. घटनाक्रम को पति की साजिश के रूप में प्रचारित करना था. पति ने विरोध किया तो आरोपी ने उसे धमकाया. इससे पहले भी पीड़ित पति के खिलाफ ससुराल पक्ष पर ज्वैलरी हड़पने का मामला दर्ज करवा चुकी है.

प्रेमी ने कबूली साजिश: पति की प्राथमिकी के अनुसार, साजिश के तहत यह वीडियो वायरल होने के बाद पीड़ित और परिजन विवाहिता को लेकर रिपोर्ट लिखवाने भीलवाड़ा शहर के एक थाने पहुंचे, जहां पीड़ित ने आशंका जताई कि इस घटनाक्रम के पीछे उसकी पत्नी का प्रेमी और अन्य साथी हो सकते हैं. इस पर पत्नी भड़क गई और पति पर ही वीडियो वायरल करने का आरोप लगा दिया. इस पर पीड़ित और परिजनों ने प्रेमी के साथ महिला की सोशल मीडिया चैटिंग दिखाई तो मामला सामने आ गया. पुलिस ने विवाहिता के प्रेमी को थाने बुलाकर पूछताछ की तो सारी कहानी सामने आ गई. महिला के प्रेमी ने कहा कि यह युवती उसे भी इस मामले में घसीटना चाहती है. इसके बाद पुलिस की साइबर टीम के जरिए सोशल मीडिया अकाउंट खंगाले तो पता चला कि युवती के प्रेमी ने मोबाइल सिम उपलब्ध कराई थी. गलत नाम से सोशल मीडिया आईडी बनाकर वीडियो वायरल किया गया.

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