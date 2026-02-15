ETV Bharat / state

महाशिवरात्रि आज: भीलवाड़ा में चट्टान के नीचे स्वयंभू शिवलिंग की होती है खास पूजा

हरणी महादेव में शिवरात्रि पर दिन में चार प्रहर की पूजा की जाती है. यह स्थान लगभग एक हजार वर्ष पुराना है.

Harni Mahadev Temple
हरणी महादेव मंदिर (ETV Bharat Bhilwara)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 15, 2026 at 10:14 AM IST

भीलवाड़ा: महाशिवरात्रि पर शिवालयों में भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा होती है. भीलवाड़ा शहर के पास स्थित प्रसिद्ध हरणी महादेव की पहाड़ियों में चट्टान के बीच स्वयंभू शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व है. शिवरात्रि पर 3 दिवसीय मेला लगता है. भक्त भोलेनाथ पर जलाभिषेक कर परिवार में सुख, शांति व समृद्धि की कामना करते हैं. शनिवार रात को सभी शिव मंदिरों में भजन संध्या हुई. रविवार सुबह से सहस्त्रधारा जलाभिषेक के साथ ही भगवान भोलेनाथ का विशेष शृंगार किया गया.

प्रसिद्ध हरणी महादेव मंदिर ट्रस्ट के सदस्य महादेव जाट ने बताया कि हरणी महादेव में शिवरात्रि पर हर साल तीन दिवसीय मेला लगता है. शिवरात्रि के दिन में चार प्रहर की पूजा की जाती है. यह स्थान लगभग एक हजार वर्ष पुराना है. किवदंती है कि देवनारायण पुराण के अनुसार साडू माता को भगवान शंकर ने दर्शन दिए. यह स्वयंभू शिवलिंग है. शिवरात्रि को सुबह 5:00 से पूजा का क्रम जारी है. मंदिर पूरी रात खुला रहेगा.

स्वयंभू शिवलिंग की होती है खास पूजा (वीडियो ईटीवी भारत भीलवाड़ा)

भक्त दिनेश शर्मा ने कहा कि मैं पूरे परिवार के साथ भगवान भोले के दर्शन करने आया हूं. यह हमारे आराध्य देव हैं. भीलवाड़ावासियों के लिए यह पावन तीर्थ है, जहां हजारों भक्त दर्शन कर रहे हैं. स्वयंभू शिवलिंग में लोगों की गहरी आस्था है. हरणी महादेव तीर्थ स्थल पर शिवरात्रि के अलावा हर सोमवार को काफी संख्या में भक्त आते हैं.

pagoda under the cliff
चट्टान के नीचे शिवालय (ETV Bharat Bhilwara)

Devotees offering water to the Shiva temple in Kuchaman Fort
कुचामन किले में शिवालय में जलाभिषेक करते भक्त (ETV Bharat Kuchaman City)

एक जलहरी में 11 शिवलिंग: उधर, कुचामन किले में ऐसा शिवालय है, जिसके जलहरी में एक नहीं बल्कि 11 शिवलिंग हैं. यह करीब ढाई सौ वर्ष पुराना है. इसका अपना ऐतिहासिक महत्व है.करीब 1450 फीट ऊंची और 304 साल पुराने किले में बने इस शिवालय का जीर्णोद्धार विक्रम संवत 2018 में राजा प्रताप सिंह ने कराया था. इसका जिक्र मंदिर के शिलालेख में है. यहां 11 शिवलिंग के साथ ही आपको पूरे शिव परिवार का एक साथ दर्शन होता है. पुजारी छोटूलाल शर्मा ने बताया कि शिवरात्रि के दिन यहां सुबह से ही भक्तों की भीड़ रही.

संपादक की पसंद

