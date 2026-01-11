ETV Bharat / state

भीलवाड़ा: मां ने 6 और 10 साल के बच्चों को मौत के घाट उतारा, खुद आत्महत्या का प्रयास किया

मांडलगढ़ थाना प्रभारी घनश्याम मीणा ने बतया कि मानपुरा निवासी टेंट व्यवसायी राजूलाल तेली (35 वर्ष) की पत्नी संजू देवी तेली (30 वर्ष) ने अपने दो छोटे बच्चों, 10 वर्षीय पुत्री नेहा तेली और 6 वर्षीय पुत्र भेरू तेली की हत्या कर दी. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, संजू देवी लंबे समय से गंभीर बीमारी से पीड़ित थीं. उनके शरीर में गांठें और गले में छाले थे, जिससे मौत का भय सताने लगा. इसी मानसिक तनाव और भय के चलते उन्होंने यह कदम उठाया.

भीलवाड़ा: जिले में दिल दहला देने वाली एक बेहद दुखद घटना सामने आई है, जहां एक मां ने अपने ही दो मासूम बच्चों की निर्मम हत्या कर दी और फिर खुद को भी जान से मारने की कोशिश की. यह घटना रविवार को मांडलगढ़ थाना क्षेत्र के मानपुरा कस्बे में हुई.

महिला का इलाज जारी: थाना प्रभारी ने बताया कि महिला ने पहले अपने दोनों मासूम बच्चों की हत्या की. इसके बाद संजू देवी ने खुद भी आत्महत्या कोशिश की, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गईं और बेहोश हो गईं. घटना की सूचना मिलते ही मांडलगढ़ थाना प्रभारी घनश्याम मीणा मौके पर पहुंचे. पुलिस ने एफएसएल टीम की मदद से घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए. दोनों मासूम बच्चों के शवों को मांडलगढ़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए.

जांच में जुटी पुलिस: थाना प्रभारी ने बताया कि गंभीर रूप से घायल संजू देवी को भीलवाड़ा के महात्मा गांधी जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है. पुलिस ने संजू देवी के खिलाफ अपने ही दोनों बच्चों की हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. थाना प्रभारी घनश्याम मीणा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पारिवारिक विवाद या अन्य कोई कारण सामने नहीं आया है. केवल मां को अपनी लाइलाज बीमारी से मौत का भय था, जिसके चलते उन्होंने यह कदम उठाया. पुलिस जांच आगे बढ़ रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरी स्थिति स्पष्ट होगी.

