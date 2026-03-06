मासूम की जान पर बन आया टूल बॉक्स में रखा ये औजार, डॉक्टरों ने ऑपरेशन करके दिया नया जीवन
बच्चे ने खेल-खेल में टूल बॉक्स में रखी एलन की निगल ली, जिसे डॉक्टर ने ऑपरेशन करके निकाला.
March 6, 2026
उदयपुर: खेल-खेल में बच्चों की जिज्ञासा कभी-कभी उनके जीवन पर भारी पड़ सकती है. ऐसा ही एक रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला उदयपुर के भीलों का बेदला स्थित पेसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में सामने आया, जहां बच्चे ने खेल- खेल में टूल बॉक्स में रखा औजार निगल लिया. चिकित्सकों ने अपनी कुशलता और त्वरित निर्णय से 2 वर्षीय मासूम के पेट से लोहे की एलन की (Allen Key) निकालकर उसे मौत के मुंह से बाहर निकाला.
टूल बॉक्स से खेलते समय हादसा: दरअसल, भीलवाड़ा जिले के गंगापुर निवासी 2 वर्षीय जयराज अपने परिजनों से मोबाइल फोन लेने की जिद कर रहा था. जयराज के पिता पेशे से कार मैकेनिक हैं, जिसके चलते घर में अक्सर औजारों का टूल बॉक्स रखा रहता है. मोबाइल न मिलने पर बच्चा कमरे में रखे टूल बॉक्स के सामान से खेलने लगा. इसी दौरान बच्चे की मां रसोई के कार्यों में व्यस्त हो गई.
एलन की निगली: खेलते-खेलते मासूम जयराज ने टूल बॉक्स में रखी लोहे की एलन की निगल ली. कुछ ही देर में बच्चे को सांस लेने में भारी तकलीफ होने लगी और उसकी हालत बिगड़ने लगी. घबराए परिजन उसे तुरंत स्थानीय निजी अस्पताल ले गए, जहां प्राथमिक जांच के बाद चिकित्सकों ने उसे भीलवाड़ा और फिर स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उदयपुर रेफर कर दिया.
बच्चे का सफल ऑपरेशन: अस्पताल पहुंचते ही गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. मयंक आमेटा ने बिना एक पल गंवाए बच्चे का एक्स-रे और सीटी स्कैन करवाया. रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि लोहे की वस्तु बच्चे के पेट में फंसी हुई थी. डॉ. मयंक आमेटा ने बताया कि एलन की जैसे नुकीले और सख्त औजार को एंडोस्कोपी के माध्यम से निकालना बेहद चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरा कार्य था. इसे निकालते समय श्वसन नली (Food pipe & Windpipe) के फटने या आंतरिक चोट लगने का गहरा खतरा रहता है, जो जानलेवा साबित हो सकता था, लेकिन इस चुनौतीपूर्ण कार्यल को डॉक्टरों की टीम ने सफलतापूर्व अंजाम दिया और बच्चे की जान बचाई. बच्चे का ऑपरेशन गुरुवार को किया गया.
एलन की क्या होता है?: 'एल की' जिसे 'एलन की' या 'हेक्स की' भी कहा जाता है, एक हाथ से इस्तेमाल होने वाला टूल है, जिसका उपयोग षट्कोणीय सॉकेट वाले बोल्ट और स्क्रू को कसने या खोलने के लिए किया जाता है. यह आमतौर पर एक "L" आकार की षट्कोणीय धातु की छड़ होती है. इसका उपयोग उन स्क्रू के लिए किया जाता है, जिनके सिर पर अंदर की तरफ छह कोनों वाला गड्ढा होता है.
