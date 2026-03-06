ETV Bharat / state

मासूम की जान पर बन आया टूल बॉक्स में रखा ये औजार, डॉक्टरों ने ऑपरेशन करके दिया नया जीवन

बच्चे के साथ ऑपरेशन करने वाली डॉक्टरों की टीम ( ETV Bharat Udaipur )

उदयपुर: खेल-खेल में बच्चों की जिज्ञासा कभी-कभी उनके जीवन पर भारी पड़ सकती है. ऐसा ही एक रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला उदयपुर के भीलों का बेदला स्थित पेसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में सामने आया, जहां बच्चे ने खेल- खेल में टूल बॉक्स में रखा औजार निगल लिया. चिकित्सकों ने अपनी कुशलता और त्वरित निर्णय से 2 वर्षीय मासूम के पेट से लोहे की एलन की (Allen Key) निकालकर उसे मौत के मुंह से बाहर निकाला. टूल बॉक्स से खेलते समय हादसा: दरअसल, भीलवाड़ा जिले के गंगापुर निवासी 2 वर्षीय जयराज अपने परिजनों से मोबाइल फोन लेने की जिद कर रहा था. जयराज के पिता पेशे से कार मैकेनिक हैं, जिसके चलते घर में अक्सर औजारों का टूल बॉक्स रखा रहता है. मोबाइल न मिलने पर बच्चा कमरे में रखे टूल बॉक्स के सामान से खेलने लगा. इसी दौरान बच्चे की मां रसोई के कार्यों में व्यस्त हो गई. इसे भी पढ़ें- छह साल के बच्चे ने निगला सेल, श्वांस नली के जरिए फैफड़े में पहुंचा, ऐसे बची जान एलन की निगली: खेलते-खेलते मासूम जयराज ने टूल बॉक्स में रखी लोहे की एलन की निगल ली. कुछ ही देर में बच्चे को सांस लेने में भारी तकलीफ होने लगी और उसकी हालत बिगड़ने लगी. घबराए परिजन उसे तुरंत स्थानीय निजी अस्पताल ले गए, जहां प्राथमिक जांच के बाद चिकित्सकों ने उसे भीलवाड़ा और फिर स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उदयपुर रेफर कर दिया.