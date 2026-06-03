जमीन विवाद में हत्या: कहासुनी के बाद भतीजे ने बुजुर्ग चाचा को मारी गोली
परिवार लंबे समय से जमीन विवाद से चल रहा था, जिसके बाद आज कहासुनी के दौरान भतीजे ने अपने चाचा को गोली मार दी.
Published : June 3, 2026 at 1:38 PM IST
भरतपुर: जिले के उच्चैन थाना क्षेत्र के चक सहना गांव में बुधवार सुबह पुराने जमीनी विवाद ने खूनी रूप ले लिया. आरोप है कि भतीजे ने अपने ही बुजुर्ग चाचा को गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद आरोपी अवैध हथियार के साथ फरार हो गया. वारदात के बाद गांव में तनाव का माहौल बन गया. पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है.
परिवारिक जमीन विवाद में हत्या: सीओ बयाना सुरेश कुड़ी ने जानकारी दी कि चक सहना गांव निवासी साहब सिंह मीणा के परिवार लंबे समय से जमीन संबंधी विवाद से चल रहा था. बुधवार सुबह इसी विवाद को लेकर कहासुनी हुई, जिसके दौरान साहब सिंह के भतीजे अनिल उर्फ अन्नू मीणा ने उन पर गोली चला दी. गोली साहब सिंह के सीने में लगी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े. ग्रामीणों ने तत्काल उन्हें अस्पताल पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी. चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. पुलिस उसकी तलाश कर रही है.
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अधिकारी पहुंचे अस्पताल: सूचना मिलने पर उच्चैन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए उच्चैन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने भी मौके का जायजा लिया. घटना की सूचना मिलने पर बयाना वृत्ताधिकारी (सीओ) सुरेश कुड़ी अस्पताल पहुंचे और जानकारी ली.
जांच में जुटी पुलिस: सीओ ने बताया कि चिकित्सकों से सूचना मिली थी कि चक सहना गांव के एक व्यक्ति साहब सिंह मीणा की सीने में गोली लगने से मौत हो गई है. पुलिस पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटा रही है और मामले की जांच की जा रही है. साथ ही आरोपियों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं. पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में मामला पुराने जमीनी विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है.
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