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जैविक राखी: भरतपुर व नागौर की बहनें बना रही भाइयों के लिए 6 लाख रक्षासूत्र

महिलाएं गोबर, तुलसी बीज और प्राकृतिक सामग्री से जैविक राखियां बना रही हैं, जो पर्यावरण संरक्षण और स्वदेशी संस्कृति का संदेश दे रही हैं.

जैविक राखियां
जैविक राखियां (ETV Bharat Bharatpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 13, 2026 at 3:50 PM IST

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Updated : July 13, 2026 at 4:46 PM IST

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भरतपुर: रक्षाबंधन नजदीक आते ही भरतपुर की महिलाएं ऐसी राखियां तैयार कर रही हैं, जो सिर्फ भाई-बहन के स्नेह का प्रतीक नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और भारतीय परंपरा का संदेश भी दे रही हैं. गाय के गोबर, तुलसी के बीज, अश्वगंधा, मुल्तानी मिट्टी और बबूल के गोंद जैसी प्राकृतिक सामग्री से बनी इन जैविक राखियों की मांग राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित देश के कई राज्यों और विदेशों तक पहुंच रही है.

दो जिलों की 80 से अधिक महिलाएं जुटीं: स्वर्ग संस्था के मैनेजर बलवीर सिंह ने बताया कि इस वर्ष संस्था की ओर से करीब 5 से 6 लाख गोबर की राखियां तैयार की जा रही हैं. इन राखियों को बनाने का काम राजस्थान के दो जिलों की महिलाएं कर रही हैं. नागौर जिले के कुचामन, डीडवाना सहित आसपास के क्षेत्रों की 60 से 70 महिलाएं इस कार्य में लगी हुई हैं, जबकि भरतपुर जिले की 10 से 12 महिलाएं भी घरों से राखियां तैयार कर रही हैं. संस्था का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को रोजगार देना और पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद तैयार करना है.

महिलाएं तैयार कर रही करीब 6 लाख राखियां (ETV Bharat Bharatpur)

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उन्होंने बताया कि इन राखियों को बनाने में पूरी तरह प्राकृतिक सामग्री का उपयोग किया जाता है. सबसे पहले गाय के गोबर को विशेष प्रक्रिया से तैयार किया जाता है, फिर उसमें अश्वगंधा, तुलसी के बीज और बबूल का प्राकृतिक गोंद मिलाया जाता है. कलाई पर बांधने के लिए मौली (कलावा) लगाया जाता है. किसी भी प्रकार का प्लास्टिक, रासायनिक रंग या कृत्रिम पदार्थ नहीं इस्तेमाल किया जाता. यही वजह है कि ये राखियां पूरी तरह जैविक और पर्यावरण मित्र हैं.

महिलाएं तैयार कर रही राखियां
महिलाएं तैयार कर रही राखियां (ETV Bharat Bharatpur)

गाय का गोबर शुभ: बलवीर सिंह ने कहा कि भारतीय संस्कृति में गाय के गोबर को शुभ माना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि इसमें मां लक्ष्मी का वास होता है. गोबर में एंटी-रेडिएशन गुण भी बताए जाते हैं. बहन द्वारा भाई की कलाई पर बंधी यह राखी आस्था और प्रकृति, दोनों का संदेश देती है. हर साल इनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है. राखियां बनाने वाली महिला कृपा बताती हैं कि वे कई सालों से इस काम से जुड़ी हुई हैं. रक्षाबंधन सीजन शुरू होते ही महिलाएं घरों पर बैठकर राखियां बनाना शुरू कर देती हैं. उनकी टीम में सात महिलाएं हैं जो अलग-अलग घरों में ऑर्डर के अनुसार राखियां तैयार करती हैं. इससे उन्हें घर बैठे रोजगार मिलता है और परिवार की आय बढ़ती है.

गोबर से तैयार हो रही हैं राखियां
गोबर से तैयार हो रही हैं राखियां (ETV Bharat Bharatpur)

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कृपा ने बताया कि गाय का गोबर शुद्धता का प्रतीक है और हर धार्मिक कार्य की शुरुआत इससे होती है. राखी में तुलसी के बीज मिलाने का खास उद्देश्य है. रक्षाबंधन के बाद राखी को गमले या मिट्टी में डालने पर वह प्राकृतिक रूप से गलकर मिट्टी में मिल जाती है और तुलसी के बीज अंकुरित होकर पौधे बन सकते हैं. इस तरह राखी कचरा नहीं, पर्यावरण के लिए उपयोगी बन जाती है. वे केवल राखियां ही नहीं, गाय के गोबर से लक्ष्मी-गणेश की प्रतिमाएं, दीपक, गमले और अन्य पूजा सामग्री भी तैयार करती हैं. त्योहारों में इनकी अच्छी मांग रहती है। लोग अब प्राकृतिक और जैविक उत्पादों की ओर आकर्षित हो रहे हैं.

विदेशों से भी मांग: बलवीर सिंह ने बताया कि इन जैविक राखियों की मांग अब राजस्थान तक सीमित नहीं है. मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में ऑर्डर आ रहे हैं. विदेशों में रह रहे भारतीय परिवार भी इन राखियों को मंगवा रहे हैं. इस तरह भरतपुर और नागौर में तैयार हो रही स्वदेशी राखियां विदेशों तक भारतीय संस्कृति का संदेश पहुंचा रही हैं.

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Last Updated : July 13, 2026 at 4:46 PM IST

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