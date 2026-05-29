46 डिग्री की गर्मी में ट्रांसफार्मरों को भी ‘कूलर’ का सहारा, भरतपुर में बिजली विभाग का अनोखा इंतजाम
बढ़ते लोड और 46 डिग्री तापमान में ट्रांसफार्मर ओवरहीट हो रहे हैं, जिसके चलते बीईएसएल ने अनोखा समाधान अपनाया है.
Published : May 29, 2026 at 4:01 PM IST
भरतपुर: भीषण गर्मी का असर अब सिर्फ लोगों पर ही नहीं, बल्कि शहर की बिजली व्यवस्था पर भी साफ दिखाई देने लगा है. तापमान 46 डिग्री तक पहुंचने और लगातार बढ़ रहे बिजली लोड के बीच भरतपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लिमिटेड (बीईएसएल) ने शहर के बड़े ट्रांसफार्मरों को ठंडा रखने के लिए उन पर कूलर लगाने शुरू कर दिए हैं, ताकि ट्रांसफार्मर ओवरहीट होकर ट्रिप न हों और शहर की बिजली सप्लाई बाधित न हो.
बीईएसएल के जनसंपर्क अधिकारी सुधीर प्रताप सिंह ने बताया कि शहर के रेडक्रॉस सर्किल स्थित फीडर के बड़े ट्रांसफार्मर पर दो कूलर लगाए गए हैं. ट्रांसफार्मर लगातार गर्म हो रहा था और बार-बार 33 केवी लाइन ट्रिप होने से कई इलाकों की बिजली सप्लाई प्रभावित हो रही थी. अब कूलर लगाकर ट्रांसफार्मर का तापमान नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है. ऑपरेटर रमेश चंद ने बताया कि ट्रांसफार्मर पर दो कूलर लगाए गए हैं ताकि उसका तापमान कम रखा जा सके. अधिक गर्मी और भारी बिजली खपत के कारण ट्रांसफार्मर लगातार हीटिंग ले रहा था, जिससे बार-बार ट्रिपिंग हो रही थी.
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गर्मी में सात ट्रांसफार्मर फुंके: सुधीर ने बताया कि भरतपुर शहर में इस समय करीब 65 हजार 500 घरेलू उपभोक्ता और 10 हजार 500 कमर्शियल उपभोक्ता हैं. शहर में कुल 1405 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं. गर्मियों में बढ़े लोड के चलते इस बार अब तक 7 ट्रांसफार्मर फुंक चुके हैं. वहीं, शहर में प्रतिदिन बिजली खपत करीब 95 मेगावाट तक पहुंच रही है. रमेश ने बताया कि ट्रांसफार्मर सामान्य रूप से 500 से 550 तक लोड संभालता है, लेकिन जैसे ही लोड इससे ऊपर जाता है तो 33 केवी ब्रेकर ऑटोमैटिक ट्रिप हो जाता है. इससे पूरे फीडर की सप्लाई प्रभावित होती है. इसी समस्या से बचने के लिए ट्रांसफार्मर पर कूलर लगाए गए हैं.
बिजली कर्मचारियों के अनुसार अब घर-घर में एसी लगने से बिजली खपत तेजी से बढ़ी है. पहले कूलर और पंखों का उपयोग ज्यादा होता था, लेकिन अब लगातार बढ़ते एसी लोड के कारण ट्रांसफार्मरों पर दबाव बढ़ता जा रहा है. हर साल बिजली की मांग बढ़ रही है और इसी कारण ट्रांसफार्मरों का तापमान भी तेजी से बढ़ रहा है. उन्होंने बताया कि रेडक्रॉस सर्किल फीडर से करीब 30 कॉलोनियों को बिजली सप्लाई होती है और सभी बड़े फीडर होने के कारण यहां लोड भी काफी अधिक रहता है. अधिक गर्मी के समय यदि जरूरत महसूस हुई तो यह व्यवस्था अन्य बड़े फीडरों पर भी करने का प्रयास करेंगे.
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