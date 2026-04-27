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टॉफी के बहाने मासूम को घर ले गया दुकानदार, छेड़छाड़ व अश्लील वीडियो दिखाने का आरोप

पुलिस में दी शिकायत में परिजनों ने बताया कि घटना रविवार दोपहर करीब 2 बजे की है.

CASE REGISTERED UNDER POCSO ACT, ACCUSED OF MOLESTING A MINOR
पुलिस थाना बयाना. (ETV Bharat bharatpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 27, 2026 at 7:19 PM IST

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भरतपुरः जिले के बयाना कोतवाली थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. यहां एक 65 वर्षीय दुकानदार पर टॉफी लेने आई 8 साल की मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने और उसे मोबाइल पर अश्लील वीडियो दिखाने का गंभीर आरोप लगा है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. एसआई राकेश शर्मा ने बताया कि पीड़िता के पिता ने घटना को लेकर रिपोर्ट दी है. इसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है. पीड़िता के बयान लिए जा रहे हैं, मामले की जांच की जा रही है.

यह है मामलाः पुलिस में दी शिकायत में परिजनों ने बताया कि घटना रविवार दोपहर करीब 2 बजे की है. कॉलोनी में रहने वाली 8 वर्षीय बच्ची पास ही की एक दुकान पर टॉफी खरीदने गई थी. आरोप है कि दुकानदार ने मासूम को बहला-फुसलाकर दुकान के पीछे स्थित अपने घर के अंदर बुला लिया. वहां आरोपी ने बच्ची के साथ अशोभनीय हरकतें कीं और उसे अपने मोबाइल पर अश्लील सामग्री (वीडियो) दिखाई.

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घटना के दौरान दुकान पर ग्राहकों की आहट सुनकर आरोपी ने बच्ची को छोड़ दिया. डरी-सहमी बच्ची ने घर पहुंचकर परिजनों को आपबीती सुनाई. जब परिजन शिकायत लेकर दुकानदार के घर पहुंचे, तो आरोप है कि वहां उनके साथ बदसलूकी की गई. सोमवार सुबह बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के साथ परिजन बयाना कोतवाली थाना पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई. सोमवार सुबह परिजन पीड़िता को लेकर थाने पहुंचे और पुलिस को घटना के बारे में बताते हुए रिपोर्ट दी. इस दौरान थाने में कॉलोनी के लोगों की भीड़ भी जुट गई. पुलिस ने पॉक्सो और बीएनएस की धाराओं में केस दर्ज किया है

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भरतपुर में मासूम से छेड़छाड़
ELDERLY MAN ACCUSED OF MOLESTING

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