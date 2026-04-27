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टॉफी के बहाने मासूम को घर ले गया दुकानदार, छेड़छाड़ व अश्लील वीडियो दिखाने का आरोप

भरतपुरः जिले के बयाना कोतवाली थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. यहां एक 65 वर्षीय दुकानदार पर टॉफी लेने आई 8 साल की मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने और उसे मोबाइल पर अश्लील वीडियो दिखाने का गंभीर आरोप लगा है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. एसआई राकेश शर्मा ने बताया कि पीड़िता के पिता ने घटना को लेकर रिपोर्ट दी है. इसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है. पीड़िता के बयान लिए जा रहे हैं, मामले की जांच की जा रही है.

यह है मामलाः पुलिस में दी शिकायत में परिजनों ने बताया कि घटना रविवार दोपहर करीब 2 बजे की है. कॉलोनी में रहने वाली 8 वर्षीय बच्ची पास ही की एक दुकान पर टॉफी खरीदने गई थी. आरोप है कि दुकानदार ने मासूम को बहला-फुसलाकर दुकान के पीछे स्थित अपने घर के अंदर बुला लिया. वहां आरोपी ने बच्ची के साथ अशोभनीय हरकतें कीं और उसे अपने मोबाइल पर अश्लील सामग्री (वीडियो) दिखाई.