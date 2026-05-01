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भरतपुर: शादी समारोह में पत्नी को गोली मारकर की आत्महत्या, युवक की मौत, पत्नी गंभीर घायल

भरतपुर के सिंघावली गांव में पारिवारिक विवाद में युवक ने पत्नी को गोली मारी, फिर खुद को भी गोली मार ली. युवक की मौत.

BHARATPUR SHOOTING INCIDENT
महिला का इलाज अस्पताल में जारी है (ETV Bharat Bharatpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 1, 2026 at 2:41 PM IST

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भरतपुर: जिले के रूपवास क्षेत्र के सिंघावली गांव में शुक्रवार को एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया. पारिवारिक विवाद के चलते एक युवक ने अपनी पत्नी को गोली मार दी और उसके बाद खुद को भी गोली मार ली. इस घटना में युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई. शादी समारोह की खुशियां पल भर में मातम में बदल गईं और पूरे गांव में सनसनी फैल गई.

विदाई के बाद हुई घटना: आरबीएम चौकी प्रभारी हेड कांस्टेबल श्याम सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश के बरुअर (खैरागढ़) निवासी राघवेंद्र अपनी पत्नी राधिका के मायके सिंघावली गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने आया था. शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे, दुल्हन की विदाई के कुछ ही देर बाद अचानक यह दोहरी गोलीबारी की घटना हो गई. मौके पर मौजूद लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही दोनों लहूलुहान हो गए, जिससे समारोह में अफरा-तफरी मच गई.

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4 साल पहले हुई थी शादी: घायल महिला की परिजन शिवदेई ने बताया कि यह घटना पारिवारिक विवाद के चलते हुई. गोली लगने के तुरंत बाद दोनों को रूपवास अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने राघवेंद्र को मृत घोषित कर दिया. गंभीर घायल राधिका को प्राथमिक उपचार के बाद भरतपुर के आरबीएम अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज जारी है. मृतक राघवेंद्र पेशे से ट्रक चालक था. उसकी राधिका से करीब चार साल पहले शादी हुई थी और दोनों का एक छोटा बच्चा भी है. घटना के बाद गांव और आसपास के इलाकों में दहशत तथा शोक का माहौल छा गया है.

जांच में जुटी पुलिस: हेड कांस्टेबल श्याम सिंह ने बताया कि आरबीएम चौकी प्रभारी हेड कांस्टेबल श्याम सिंह ने बताया कि घटना में गोली लगने से राघवेंद्र की मौत हो गई, जबकि पत्नी राधिका गंभीर रूप से घायल हुई है. मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और पुलिस पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जांच कर रही है. प्रारंभिक जांच में मामला पारिवारिक कलह से जुड़ा माना जा रहा है.

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