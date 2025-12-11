ETV Bharat / state

भरतपुर: शादी में मायके वालों ने भरा 1 करोड़ 21 लाख का भात, वायरल हुआ अनोखा मायरा

1 करोड़ 21 लाख 101 रुपये का भात भरा ( Photo Source- Social Media )

भरतपुर: जिले के बयाना उपखंड के सिकंदरा गांव में एक शादी में ऐसा अनोखा नजारा देखने को मिला कि पूरा इलाका हैरान रह गया. दूल्हे की मां के मायके पक्ष ने बहन के सम्मान में नकद 1 करोड़ 21 लाख 101 रुपये का भात (मायरा) भरकर सबको चौंका दिया. यह भात 10 दिसंबर को भरा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे बड़े उत्साह से शेयर कर रहे हैं. दूल्हा प्रवीण पटेल दिल्ली के एम्स (AIIMS) में नर्सिंग ऑफिसर हैं और सिकंदरा गांव के मूल निवासी हैं. उनके चाचा एवं अधिवक्ता मनोज पटेल ने बताया कि यह भात करौली जिले के नांगल दुर्गसी ताली खेरा निवासी मायके पक्ष की ओर से दिया गया. मायके वाले गुजरात के अहमदाबाद में स्टील, लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट के बड़े व्यापारी हैं. इसे भी पढ़ें- राजस्थान में 13 करोड़ 71 लाख का मायरा, मारवाड़ के टूटे सारे रिकॉर्ड, जानिए क्या-क्या दिया