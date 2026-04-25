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नाबालिग से दरिंदगी और ब्लैकमेल: मुख्य आरोपी को 20 साल की सजा, साथी को 3 साल का कारावास

विशिष्ट लोक अभियोजक चन्द्रकिशोर भारद्वाज ने बताया कि घटना 24 जुलाई 2025 की है.

POCSO COURT HAS SENTENCED, SENTENCED AN ACCUSED TO 20 YEARS
पॉक्सो कोर्ट संख्या 2, भरतपुर. (ETV Bharat bharatpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 25, 2026 at 8:21 PM IST

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भरतपुरः जिले में 13 वर्षीय नाबालिग के साथ कुकर्म कर उसका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के सनसनीखेज मामले में अदालत ने कड़ा फैसला सुनाया है. विशिष्ट न्यायाधीश सचिन गुप्ता (पॉक्सो कोर्ट संख्या 2, भरतपुर) ने मुख्य आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 60 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है, जबकि सह-आरोपी को 3 वर्ष की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

विशिष्ट लोक अभियोजक चन्द्रकिशोर भारद्वाज ने बताया कि घटना 24 जुलाई 2025 की है. पीड़ित के पिता ने थाना नदबई में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि उनका 13 वर्षीय पुत्र घर पर अकेला था. इसी दौरान आरोपी प्रदीप, राहुल और एक अन्य युवक घर आए और उसे बहाने से अपने बड़े भाई के सूने मकान में ले गए. वहां आरोपियों ने बच्चे से बारी-बारी से कुकर्म किया. इतना ही नहीं, आरोपियों ने इस घिनौनी हरकत का वीडियो भी बना लिया और बच्चे को धमकाया कि यदि उसने किसी को बताया तो उसे जान से मार देंगे और वीडियो वायरल कर देंगे.

पढ़ेंः झुंझुनू की पॉक्सो कोर्ट का फैसला: 7 साल की बालिका से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद, जयपुर में अभियुक्त को सजा

वीडियो वायरल होने पर खुला मामलाः घटना के बाद पीड़ित के दर्द और व्यवहार में बदलाव देखकर पिता ने पूछताछ की, तब बच्चे ने पूरी आपबीती बताई. बाद में आरोपियों ने वीडियो वायरल कर दिया, इसके बाद मामला सामने आया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई. पुलिस ने जांच के बाद 7 अक्टूबर 2025 को आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 15 गवाह पेश किए, 34 दस्तावेज और 2 भौतिक साक्ष्य अदालत में प्रस्तुत किए. सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने अपराध को गंभीर मानते हुए मुख्य आरोपी राहुल को 20 वर्ष का कठोर कारावास और 60 हजार रुपए का जुर्माना तथा सह-आरोपी प्रदीप को 3 वर्ष की सजा और 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया.

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