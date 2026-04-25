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नाबालिग से दरिंदगी और ब्लैकमेल: मुख्य आरोपी को 20 साल की सजा, साथी को 3 साल का कारावास

पॉक्सो कोर्ट संख्या 2, भरतपुर. ( ETV Bharat bharatpur )