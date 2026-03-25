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भरतपुर: घर से महज 100 मीटर दूर ज्वेलर की हत्या, बदमाश लूट ले गए सोना-चांदी से भरा बैग

नदबई थाना प्रभारी अरुण सिंह ने बताया कि नदबई की पंजाबी कॉलोनी निवासी 45 वर्षीय योगेंद्र चोपड़ा बुधवार शाम करीब 7:15 बजे अपनी दुकान बंद कर स्कूटी से घर लौट रहे थे. जब वे घर से करीब 100 मीटर पहले पहुंचे, तभी बाइक सवार दो बदमाशों ने उनका पीछा करते हुए अचानक गले में गोली मार दी. गोली लगते ही योगेंद्र सड़क पर गिर पड़े और बदमाश उनका सोना-चांदी से भरा बैग छीनकर मौके से फरार हो गए.

भरतपुर: जिले के नदबई कस्बा में बदमाशों ने दिनदहाड़े एक ज्वेलर को उसके घर से महज 100 मीटर पहले गोली मारकर हत्या कर दी और सोना-चांदी से भरा बैग लूटकर फरार हो गए. दिनदहाड़े हुई इस घटना के बाद व्यापारियों में जबरदस्त आक्रोश फैल गया और उन्होंने अस्पताल से लेकर थाने तक प्रदर्शन कर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग उठाई.

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आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग: स्थानीय लोगों ने गोली की आवाज सुनते ही मौके पर पहुंचकर घायल योगेंद्र को तुरंत नदबई अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. बताया जा रहा है कि योगेंद्र रोजाना सुबह घर से जेवरात से भरा बैग दुकान ले जाते थे और शाम को वापस घर लाते थे. घटना की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में व्यापारी और स्थानीय लोग अस्पताल पहुंच गए. आक्रोशित लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और शव को स्ट्रेचर पर रखकर मुख्य बाजार से रैली निकालते हुए थाने के सामने प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की.

आरोपियों को पकड़ने के प्रयास तेज: थाना प्रभारी अरुण सिंह ने बताया कि शव मोर्चरी में रखवाया गया है. कल सुबह पोस्टमार्टम कराया जाएगा. घटना के आरोपियों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है. सीसीटीवी खंगाल रहे हैं. आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं. वहीं, घटना के बाद खुद एसपी दिगंत आनंद नदबई पहुंचे और परिजनों से वार्ता की. एसपी दिगंत ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी है और जल्द से जल्द गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे है.

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