ETV Bharat / state

जयपुर से वृंदावन जा रहे श्रद्धालुओं की कार को थार ने मारी टक्कर, दो की मौत 7 घायल

भरतपुर: मथुरा के वृंदावन में बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं से भरी कार शनिवार देर रात सेवर-मथुरा बाइपास पर भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गई. तेज रफ्तार थार गाड़ी ने पीछे से आकर कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई. हादसे में कार चालक सहित दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सात श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए.

मृतकों में कार चालक नरेंद्र (29) पुत्र मुरली और नीतू (24), दोनों निवासी फागी क्षेत्र, जयपुर शामिल हैं. घायलों में जीतू, अशोक, रेखा, किसनी, सीता आदि के नाम बताए गए हैं. सभी घायलों को 108 एंबुलेंस की मदद से तुरंत भरतपुर के आरबीएम अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है. 108 एंबुलेंस के पायलट तेजपाल ने बताया कि सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और पलटी कार में फंसे घायलों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला. कार जयपुर के फागी क्षेत्र से श्रद्धालुओं को लेकर वृंदावन जा रही थी.