जयपुर से वृंदावन जा रहे श्रद्धालुओं की कार को थार ने मारी टक्कर, दो की मौत 7 घायल

भरतपुर के सेवर बाइपास पर वृंदावन दर्शन को जा रहे श्रद्धालुओं की कार को थार ने टक्कर मारी. दो की मौत, सात गंभीर घायल.

Bharatpur accident
घायलों का इलजा जारी है (ETV Bharat Bharatpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 22, 2025 at 10:59 PM IST

2 Min Read
भरतपुर: मथुरा के वृंदावन में बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं से भरी कार शनिवार देर रात सेवर-मथुरा बाइपास पर भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गई. तेज रफ्तार थार गाड़ी ने पीछे से आकर कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई. हादसे में कार चालक सहित दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सात श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए.

मृतकों में कार चालक नरेंद्र (29) पुत्र मुरली और नीतू (24), दोनों निवासी फागी क्षेत्र, जयपुर शामिल हैं. घायलों में जीतू, अशोक, रेखा, किसनी, सीता आदि के नाम बताए गए हैं. सभी घायलों को 108 एंबुलेंस की मदद से तुरंत भरतपुर के आरबीएम अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है. 108 एंबुलेंस के पायलट तेजपाल ने बताया कि सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और पलटी कार में फंसे घायलों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला. कार जयपुर के फागी क्षेत्र से श्रद्धालुओं को लेकर वृंदावन जा रही थी.

तेज रफ्तार बना कारण: सेवर थाना प्रभारी सतीश यादव ने बताया कि टक्कर इतनी भयानक थी कि नरेंद्र और नीतू को बचाया नहीं जा सका. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया है. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि हादसा तेज रफ्तार और लापरवाही से ओवरटेक करने के कारण हुआ. थार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहनों को क्रेन की मदद से हटवाकर यातायात बहाल कराया. मृतकों व घायलों के परिजनों को सूचना दे दी गई है. रविवार सुबह परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया जाएगा, उसके बाद शव सौंप दिए जाएंगे.

TAGGED:

VRINDAVAN ACCIDENT
THAR AND CAR COLLISION
BHARATPUR ROAD ACCIDENT
DEVOTEE ACCIDENT
BHARATPUR ACCIDENT

