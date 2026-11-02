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भदोही में ऑक्सीजन टैंकर में खड़े कंटेनर ने मारी टक्कर, दोनों ड्राइवर की मौके पर मौत

भदोही में ऑक्सीजन टैंकर में खड़े कंटेनर ने मारी टक्कर. ( ETV Bharat )

भदोही: भदोही जिले के गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग पर गोपीगंज कोतवाली से चंद कदम दूर शनिवार देर रात ऑक्सीजन से भरे टैंकर ने सड़क किनारे खड़े कंटेनर को पीछे से टक्कर मार दी मार दी. हादसे में दो वाहनों चालकों की मौके पर मौत हो गई.

टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहन चालक गंभीर रूप से फंस गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस और नेशनल हाईवे की क्रेन की मदद से वाहन से निकाल कर दोनों को अस्पताल भिजवाया गया.

कंटेनर नंबर NL 01 Q3776 प्रयागराज से वाराणसी जा रहा था. रास्ते में वाहन में खराबी आने पर हरियाणा के मेवात निवासी चालक नूर मोहम्मद हाईवे किनारे अपने वाहन को खड़ी करके गाड़ी के नीचे बैठकर खराबी को दुरुस्त कर रहा था. इसी दौरान पीछे से ऑक्सीजन से भरे टैंकर नंबर up 65 BT 0728 कंटेनर से टकरा गया.