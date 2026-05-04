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लाडनूं: विवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत, पति पर हत्या का संदेह एवं विदेश भागने का जताया अंदेशा, मोर्चरी के बाहर धरना

कुचामन सिटी: जिले के लाडनूं क्षेत्र के बेड़ गांव में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत का मामला गरमा गया. विवाहिता के पीहर पक्ष के लोगों का लाडनूं के राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी के बाहर धरना सोमवार को दूसरे दिन जारी रहा. धरनारत लोग विवाहिता के पति पर हत्या का आरोप लगाते हुए पति और सह आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं. इधर, परिजनों ने अब तक ना मृतका का पोस्टमार्टम कराया और ना ही शव लिया.

एडिशनल एसपी हिमांशु शर्मा ने बताया कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. विवाहिता संजू की मौत मामले की जांच निम्बी जोधा पुलिस ने शुरू कर दी है. मौके पर एफएसएल टीम बुलाई गई. उसने साक्ष्य जुटाए हैं. इधर, पीहर पक्ष ने आरोप लगाया कि महिला के पति के अन्य महिलाओं के साथ अवैध संबंध थे. इसका विरोध करने पर मृतका के साथ पति अक्सर मारपीट एवं झगड़ा करता था. आरोप है कि 3 मई की रात पति व उसके घर वालों ने मिलकर संजू के साथ बेरहमी से मारपीट की. बाद में उसका गला व मुंह दबाकर हत्या कर दी.

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