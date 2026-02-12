ETV Bharat / state

दिल्ली: बवाना में 17 साल के लड़के की चाकू मारकर हत्या, 7 लोग गिरफ्तार

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के बवाना जे जे कॉलोनी इलाके में देर रात दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां एक नाबालिग युवक की बेरहमी से चाकू और कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी गई.

घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है, वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कई आरोपियों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. जानकारी के अनुसार, मृतक की उम्र 17 साल बताई जा रही है, जो देर रात अपनी गली में घूम रहा था. बताया जा रहा है कि मृतक के बड़े भाई की कुछ लोगों से पुरानी दुश्मनी थी. इसी रंजिश के चलते आरोपियों ने उसे निशाना बनाया.

जानकारी के मुताबिक पहले कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई. इसके बाद आरोपियों ने उस पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया. आसपास मौजूद लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने इस मामले में 4 नाबालिग समेत कुल 7 आरोपियों को पकड़ लिया है, जिनसे गहन पूछताछ जारी है.