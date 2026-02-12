दिल्ली: बवाना में 17 साल के लड़के की चाकू मारकर हत्या, 7 लोग गिरफ्तार
पुलिस ने मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 4 नाबालिग बताए जा रहे हैं.
Published : February 12, 2026 at 5:22 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के बवाना जे जे कॉलोनी इलाके में देर रात दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां एक नाबालिग युवक की बेरहमी से चाकू और कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी गई.
घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है, वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कई आरोपियों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. जानकारी के अनुसार, मृतक की उम्र 17 साल बताई जा रही है, जो देर रात अपनी गली में घूम रहा था. बताया जा रहा है कि मृतक के बड़े भाई की कुछ लोगों से पुरानी दुश्मनी थी. इसी रंजिश के चलते आरोपियों ने उसे निशाना बनाया.
STORY | Boy, 17, stabbed to death in Delhi's Bawana; 7 held— Press Trust of India (@PTI_News) February 12, 2026
A 17-year-old boy was allegedly stabbed to death in outer north Delhi's Bawana area, police said on Thursday.
Seven people, including four juveniles, have been apprehended in connection with the murder.
READ:… pic.twitter.com/CYh99jnpks
जानकारी के मुताबिक पहले कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई. इसके बाद आरोपियों ने उस पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया. आसपास मौजूद लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने इस मामले में 4 नाबालिग समेत कुल 7 आरोपियों को पकड़ लिया है, जिनसे गहन पूछताछ जारी है.
डीसीपी आउटर नॉर्थ हरेश्वर स्वामी ने बताया कि कई युवक गिरफ्तार किए जा चुके है और आगे की जांच जारी है.
फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और घटना में शामिल अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही है. इस दर्दनाक वारदात ने इलाके में सनसनी फैला दी है और स्थानीय लोग सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं. पुलिस का कहना है कि जल्द ही मामले का खुलासा कर सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
ये भी पढ़ें- पीरागढ़ी हत्याकांड में खुलासा, 'धनवर्षा' का लालच देकर तांत्रिक ने की तीनों की हत्या, गिरफ्तार
ये भी पढ़ें- दिल्ली के ख्याला में चाकुओं से गोदकर नाबालिग की हत्या, दो नाबालिग हिरासत में; जांच में जुटी पुलिस