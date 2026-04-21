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बारात लेकर आए तो सही सलामत वापस नहीं जाओगे...दरोगा दूल्हे को धमकी, बस्ती में प्रेमी ने लिए सात फेरे

बस्ती : कोतवाली थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां एक प्रॉपर्टी डीलर प्रेमी ने लखनऊ में तैनात दरोगा को धमकी देकर दुल्हन से शादी कर ली. प्रेमी दरोगा के घर पहुंचा और धमकी देते हुए कहा, अगर बारात लेकर मड़वानगर गए, तो सही-सलामत वापस नहीं जाओगे. धमकी से दरोगा दूल्हा डर गया और बारात लाने से मना कर दिया.

​मामला दुबौलिया थाना क्षेत्र के पकड़ी चौहान गांव का है. यहां के रहने वाले जॉन मेजर वर्मा, लखनऊ में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात हैं, उनकी शादी 20 अप्रैल को मड़वानगर की मनीषा चौधरी से होनी थी. बस्ती शहर के होटल ग्रीन वैली में बारात के स्वागत की भव्य तैयारियां थीं. सोमवार दोपहर दूल्हा सज-धजकर बारात निकालने ही वाला था, तभी गांव में एक कार रुकी. कार से उतरे युवक ने खुद को दुल्हन का प्रेमी बताते हुए सरेआम धमकी दी.

धमकी से शादी वाले घर में अफरा-तफरी मच गई. ग्रामीणों और परिजनों ने जब युवक को पकड़ने का प्रयास किया, तो वह अपनी कार मौके पर ही छोड़कर भाग निकला. सूचना पर दुबौलिया थानाध्यक्ष जीवन त्रिपाठी पुलिस बल के साथ पहुंचे और कार को कब्जे में लिया. इस बीच दरोगा दूल्हे ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए बारात ले जाने से मना कर दिया.