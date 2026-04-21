बारात लेकर आए तो सही सलामत वापस नहीं जाओगे...दरोगा दूल्हे को धमकी, बस्ती में प्रेमी ने लिए सात फेरे
बारात निकलने के समय प्रेमी दरोगा दूल्हा के घर पहुंचा और शादी नहीं करने की धमकी दी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 21, 2026 at 5:23 PM IST|
Updated : April 21, 2026 at 5:33 PM IST
बस्ती : कोतवाली थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां एक प्रॉपर्टी डीलर प्रेमी ने लखनऊ में तैनात दरोगा को धमकी देकर दुल्हन से शादी कर ली. प्रेमी दरोगा के घर पहुंचा और धमकी देते हुए कहा, अगर बारात लेकर मड़वानगर गए, तो सही-सलामत वापस नहीं जाओगे. धमकी से दरोगा दूल्हा डर गया और बारात लाने से मना कर दिया.
मामला दुबौलिया थाना क्षेत्र के पकड़ी चौहान गांव का है. यहां के रहने वाले जॉन मेजर वर्मा, लखनऊ में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात हैं, उनकी शादी 20 अप्रैल को मड़वानगर की मनीषा चौधरी से होनी थी. बस्ती शहर के होटल ग्रीन वैली में बारात के स्वागत की भव्य तैयारियां थीं. सोमवार दोपहर दूल्हा सज-धजकर बारात निकालने ही वाला था, तभी गांव में एक कार रुकी. कार से उतरे युवक ने खुद को दुल्हन का प्रेमी बताते हुए सरेआम धमकी दी.
धमकी से शादी वाले घर में अफरा-तफरी मच गई. ग्रामीणों और परिजनों ने जब युवक को पकड़ने का प्रयास किया, तो वह अपनी कार मौके पर ही छोड़कर भाग निकला. सूचना पर दुबौलिया थानाध्यक्ष जीवन त्रिपाठी पुलिस बल के साथ पहुंचे और कार को कब्जे में लिया. इस बीच दरोगा दूल्हे ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए बारात ले जाने से मना कर दिया.
उधर, मड़वानगर और होटल ग्रीन वैली में वधू पक्ष बारात का इंतजार कर रहा था. जब उन्हें इस घटनाक्रम का पता चला, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. लड़की पक्ष के लोग दूल्हे के घर पहुंचे, काफी मान मनौव्वल की. लेकिन धमकी का असर ऐसा था कि दूल्हा टस से मस नहीं हुआ. अंत में, सामाजिक लोक-लाज और बेटी के भविष्य को देखते हुए एक समझौता हुआ. परिस्थितियों के दबाव में दुल्हन के परिजनों ने उसी प्रेमी से बेटी की शादी कराने का निर्णय लिया.
दुबौलिया थानाध्यक्ष जीवन त्रिपाठी ने बताया, युवक की कार पुलिस के पास है. दूल्हा पक्ष की तरफ से कोई लिखित तहरीर नहीं मिली है. यदि तहरीर मिलती है, तो आरोपी युवक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. दूल्हा पक्ष ने पहले शिकायत दर्ज कराई थी, मगर बाद में सुलह होने पर अपनी शिकायत को वापस ले लिया.
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