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बस्ती में एक ही गांव के पांच दोस्त बने कांस्टेबल, साथ में की स्टडी, अब एक साथ हुए भर्ती

पांचों दोस्त एक साथ बने कांस्टेबल. ( Photo Credit; ETV Bharat )

बस्ती : हर्रैया क्षेत्र में आने वाले दुबौलिया ब्लॉक के नांदेकुआं गांव से दिल को छू लेने वाली खबर सामने आई है. इस छोटे से ग्रामीण इलाके के पांच जिगरी दोस्तों ने एक साथ उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पर चयन प्राप्त कर पूरे क्षेत्र का मस्तक ऊंचा कर दिया है. इस गौरवशाली सफलता के बाद से ना केवल उन पांचों युवाओं के घरों में उत्सव का माहौल है, बल्कि पूरा गांव इस उपलब्धि पर जश्न मना रहा है.

नांदेकुआं गांव के रहने वाले इन पांचों दोस्तों के नाम अंकेश सत्यम दुबे पुत्र कृष्ण कुमार, आदर्श द्विवेदी पुत्र कृष्ण कुमार, दीपक दुबे पुत्र शिवकांत, आदित्यनाथ दुबे पुत्र महात्मा प्रसाद और रोहित प्रजापति पुत्र शिव प्रसाद है. इन सभी ने अपनी शुरुआती और स्कूली शिक्षा अलग-अलग विद्यालयों से प्राप्त की थी. इंटर की पढ़ाई पूरी करने के बाद सभी ने मिलकर अपने भविष्य को एक नई दिशा देने और सरकारी सेवा में जाने का पक्का निर्णय लिया था.

इन युवाओं का यह सफर जरा भी आसान नहीं था, क्योंकि इन्हें अपने घर की आर्थिक परिस्थितियों से भी रोजाना दो-चार होना पड़ता था. अंकेश ने अपनी तैयारी के खर्चे को उठाने के लिए गांव के ही पास स्थित एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षक की नौकरी संभाली और वेतन के पैसों से अपनी पढ़ाई को जारी रखा. दूसरी तरफ, आदर्श ने अपने घर पर रहकर ही पूरी ईमानदारी से तैयारी की और शाम के समय छोटे-छोटे बच्चों को कोचिंग पढ़ाकर अपने अध्ययन का खर्च निकाला.