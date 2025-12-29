ETV Bharat / state

बाड़मेर में 'एक युद्ध नशे के विरुद्ध' अभियान, युवाओं को नशे के दलदल से बचाने की पहल

बाड़मेर में पदयात्रा और नुक्कड़ नाटकों से युवाओं को नशे से मुक्त करने और समाज को जागरूक करने की पहल की जा रही है.

नशे के खिलाफ अभियान
नशे के खिलाफ अभियान (ETV Bharat Barmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 29, 2025 at 11:09 AM IST

4 Min Read
बाड़मेर: नशे की बढ़ती लत से युवा पीढ़ी को बचाने और समाज को जागरूक करने के उद्देश्य से बाड़मेर के युवा कांग्रेस नेता ठाकराराम माली ने 'एक युद्ध नशे के विरुद्ध' नाम से एक व्यापक जन जागरूकता अभियान शुरू किया है. इस अभियान के तहत उनकी टीम रोजाना शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पदयात्रा निकालकर लोगों से नशा त्यागने की अपील कर रही है. साथ ही, नुक्कड़ नाटकों के जरिए नशे के घातक परिणामों के बारे में जनता को अवगत कराया जा रहा है.

छठे दिन की पदयात्रा में भारी जनसमर्थन: अभियान के छठे दिन पदयात्रा नेहरू नगर और महावीर नगर इलाके से निकाली गई. इसमें बड़ी संख्या में आम नागरिक, युवा और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए. पदयात्रा में पूर्व विधायक मेवाराम जैन, पूर्व जिला अध्यक्ष गफूर अहमद, निवर्तमान सभापति दिलीप माली समेत कई जनप्रतिनिधि, समाजसेवी और गणमान्य लोग मौजूद रहे. सभी ने नशामुक्त समाज के निर्माण का संकल्प लिया और युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया.

'एक युद्ध नशे के विरुद्ध' अभियान (ETV Bharat Barmer)

ठाकराराम माली की अपील: अभियान के अगुआ ठाकराराम माली ने कहा कि उन्होंने महसूस किया कि युवाओं को नशे से मुक्त करना बेहद जरूरी है. इसी सोच से 'एक युद्ध नशे के विरुद्ध' अभियान शुरू किया गया, जिसमें शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नशा मुक्ति का संदेश दिया जा रहा है. अभियान को लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है, खासकर महिलाओं का. इसका मुख्य लक्ष्य जनता को जागरूक करना और नशे के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाना है. माली ने आमजन से अवैध नशे के कारोबार की सूचना पुलिस को देने की अपील भी की.

नशे के खिलाफ युवाओं में जागरूकता: ठाकराराम माली ने स्पष्ट किया कि वह कांग्रेस नेता होने के साथ-साथ बाड़मेर के बेटे हैं. नशा यहां की बड़ी समस्या बन चुका है और युवा पीढ़ी इसके दलदल में फंसती जा रही है. इस समस्या से निपटने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है, जिसका कोई राजनीतिक मकसद नहीं है. पदयात्रा में पार्टी का झंडा या नारा नहीं लगाया जा रहा, ताकि राजनीति से ऊपर उठकर सभी लोग मिलकर नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ सकें और अधिक से अधिक युवाओं को जागरूक किया जा सके.

नशे के खिलाफ अभियान
बाड़मेर के युवा कांग्रेस नेता ठाकराराम माली का नशे के खिलाफ अभियान (ETV Bharat Barmer)

बाड़मेर में बढ़ा नशे का प्रचलन: वहीं, नगर परिषद के निवर्तमान सभापति दिलीप माली ने अभियान की सराहना करते हुए कहा कि बाड़मेर में नशे का बढ़ता प्रचलन गंभीर चिंता का विषय है. नशा व्यक्ति, परिवार और पूरे समाज का सबसे बड़ा शत्रु है, जो स्वास्थ्य को तबाह कर देता है और युवाओं का भविष्य अंधकारमय बना देता है.

पूर्व विधायक मेवाराम जैन
पदयात्रा में पूर्व विधायक मेवाराम जैन शामिल हुए (ETV Bharat Barmer)

राजनीतिक गलियारों में गुटबाजी की चर्चा: इधर, ठाकराराम माली के इस अभियान ने बाड़मेर की राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है. छठे दिन की पदयात्रा में पूर्व विधायक मेवाराम जैन और पूर्व जिला अध्यक्ष गफूर अहमद की मौजूदगी ने चर्चाओं को और हवा दी. नए जिला अध्यक्ष लक्ष्मण गोदारा की नियुक्ति के बाद ये नेता पार्टी के धरना-प्रदर्शन और पदयात्रा जैसे आयोजनों से दूर दिखाई दे रहे थे. ऐसे में उनकी इस अभियान में भागीदारी से बाड़मेर कांग्रेस में गुटबाजी के कयास लगाए जा रहे हैं. हालांकि, अभियान का घोषित उद्देश्य केवल युवाओं को नशे से बचाना और जागरूकता फैलाना ही बताया जा रहा है.

