ETV Bharat / state

बाड़मेर: पुलिस ने पकड़ा 3 क्विंटल से अधिक अवैध डोडा पोस्त, तस्कर कार छोड़कर फरार

बाड़मेर में पुलिस ने बिना नंबर कार से 3 क्विंटल 8 किलो अवैध डोडा पोस्त बरामद किया.

3 क्विंटल 8 किलो अवैध डोडा पोस्त बरामद
3 क्विंटल 8 किलो अवैध डोडा पोस्त बरामद (ETV Bharat Barmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 7, 2025 at 6:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बाड़मेर: जिले के गुड़ामालानी थाना क्षेत्र में पुलिस ने रविवार तड़के बड़ी कार्रवाई करते हुए बिना नंबर प्लेट की इनोवा कार से भारी मात्रा में अवैध डोडा पोस्त बरामद किया है. तस्कर पुलिस की नाकाबंदी तोड़कर भागने की कोशिश में सफल रहे, लेकिन कार छोड़कर फरार हो गए.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश आर्य ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक बिना नंबर की लग्जरी इनोवा कार में बड़ी खेप डोडा पोस्त भरकर गुड़ामालानी की ओर आ रही है. इस पर गुड़ामालानी पुलिस ने अहिंसा सर्किल के पास सुबह-सुबह कड़ी नाकाबंदी कर दी.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश आर्य (ETV Bharat Barmer)

इसे भी पढ़ें- ट्रक की बॉडी में बना रखा था लॉकर, कर रहे थे डोडा पोस्त की तस्करी, दो आरोपी गिरफ्तार

कार छोड़कर भागे तस्कर: नाकाबंदी देखते ही इनोवा चालक ने रुकने की बजाय गाड़ी भगाने की कोशिश की. पुलिस ने सड़क पर स्टॉपर लगाए थे, जिन पर कार चढ़ गई और सभी टायर पंक्चर हो गए. इसके बावजूद तस्करों ने पंक्चर टायरों के साथ करीब एक किलोमीटर तक गाड़ी दौड़ाई और कृषि मंडी के पास गड्ढों में कार छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए.

पुलिस ने कार की तलाशी ली तो उसमें 3 क्विंटल 8 किलो 365 ग्राम अवैध डोडा पोस्त भरा हुआ मिला, जो 16 बोरी में पैक था. बरामद मादक पदार्थ की बाजार कीमत करीब 46 लाख रुपये आंकी गई है. प्रारंभिक जांच में इनोवा कार के चोरी की होने की भी पुष्टि हुई है. फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और स्थानीय सूत्रों के आधार पर फरार तस्करों की तलाश कर रही है. क्षेत्र में लगातार दबिश दी जा रही है. जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की उम्मीद है.

TAGGED:

अवैध डोडा पोस्त बरामद
GUDAMALANI DODA POST
गुड़ामालानी में पकड़ा अवैध डोडा
ILLEGAL SMUGGLING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.