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बाड़मेर: पुलिस कस्टडी में पॉक्सो आरोपी ने किया आत्महत्या का प्रयास, पुलिस ने तुरंत बचाया

बाड़मेर: पुलिस कस्टडी में एक संवेदनशील पॉक्सो मामले के आरोपी युवक द्वारा आत्महत्या का प्रयास किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. घटना गुरुवार को महिला अपराध सेल कार्यालय में हुई, जब आरोपी फिंगरप्रिंट देने की प्रक्रिया के दौरान अचानक खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगा. इस घटना से पुलिस महकमें में हड़कंप मच गया. पुलिसकर्मियों ने तुरंत आरोपी को पकड़ लिया और उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया. उपचार के बाद युवक को फिर से महिला अपराध सेल ले जाया गया.

महिला सेल कार्यालय में किया प्रयास: महिला अपराध सेल एएसपी प्रभुराम ने बताया कि आरोपी नरेश कुमार को बुधवार को पॉक्सो मामले में गिरफ्तार किया गया था. गिरफ्तारी के बाद रात में उसकी प्रारंभिक पूछताछ की गई और आवश्यक कानूनी कार्यवाही पूरी कर उसे थाने में रखा गया. गुरुवार सुबह आरोपी का मेडिकल परीक्षण कराया गया और घटना स्थल का निरीक्षण किया गया. इसके बाद फिंगरप्रिंट समेत अन्य औपचारिक प्रक्रियाओं के लिए उसे महिला अपराध सेल कार्यालय लाया गया था.