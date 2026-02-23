ETV Bharat / state

बाड़मेर: परीक्षा देने गए छात्र का दिनदहाड़े अपहरण, बदमाशों ने स्कूल से उठाकर की बेरहमी से पिटाई

स्कूल से छात्र को उठाकर ले जाते बदमाश ( Photo- Social Media )

बाड़मेर: जिले के बीजराड़ थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जैसार में कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा देने पहुंचे एक छात्र के साथ अपहरण और मारपीट की मामला समाने आया है. चार बदमाशों आए और स्कूल से छात्र को हाथ-पैर पकड़कर उठाया और गाड़ी में डालकर ले गए. स्कूल से करीब 8-9 किलोमीटर दूर सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की. घायल अवस्था में छात्र को सड़क किनारे फेंककर बदमाश फरार हो गए. स्कूल प्रशासन की प्रतिक्रिया: परीक्षा केंद्राधीक्षक भंवरलाल मायला ने बताया कि वह एक स्टाफ के साथ थाने से पेपर लेने गए थे. स्कूल में एक महिला समेत दो स्टाफ मौजूद थे. उन्होंने बताया कि चार बदमाश गाड़ी से आए और छात्र को उठाकर ले जाने लगे. इस दौरान स्टाफ ने बदमाशों को रोकने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए. मायला ने कहा कि वे लौटे तो बदमाश छात्र को गाड़ी में डालकर ले जा चुके थे. इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. इसे भी पढ़ें- हथियार की नोक पर अपहरण व मारपीट मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार