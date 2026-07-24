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बाड़मेर: नर्स ने डॉक्टर को ब्लैकमेल कर 2 करोड़ ऐंठे, कोर्ट ने न्यायिक अभिरक्षा में भेजा

झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी: कोतवाली थानाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि नर्स पिछले 10 वर्षों से उक्त निजी अस्पताल में कार्यरत थी. आरोप है कि वह नाइट ड्यूटी के दौरान चाय बनाने के बहाने डॉक्टर के कमरे में बार-बार आती-जाती थी. इसी दौरान उसने नजदीकियां बढ़ाईं और डॉक्टर के निजी फोटो अपने मोबाइल में ट्रांसफर कर लिए. इसके बाद वह इन फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल करने और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर लगातार पैसे वसूलने लगी.

बाड़मेर: निजी अस्पताल के डॉक्टर को ब्लैकमेल कर दो करोड़ रुपये ऐंठने के मामले में गिरफ्तार नर्स को एक दिन के पुलिस रिमांड के बाद शुक्रवार को बाड़मेर पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां से अदालत के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया. पुलिस इस प्रकरण में गहन जांच कर रही है.

22 को डॉक्टर ने दर्ज कराया मुकदमा: आरोप है कि नर्स सीसीटीवी कैमरे के जरिए डॉक्टर पर लगातार नजर रखती थी. इतना ही नहीं, नर्स के दबाव के चलते डॉक्टर को अपना फोन 24 घंटे ऑन रखना पड़ता था. इस तरह नर्स ने डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट कर रखा था. नर्स की लगातार ब्लैकमेलिंग से तंग आकर डॉक्टर ने 22 जुलाई को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद नर्स को गिरफ्तार कर लिया गया. नर्स का कहना है कि डॉक्टर द्वारा लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं. जांच पूरी होने पर सच्चाई सामने आ जाएगी.

2016 से अस्पताल में काम कर रही थी: थानाधिकारी मनोज कुमार के अनुसार नर्स पिछले तीन सालों से अपने पति से अलग रह रही है. उसने पति पर दहेज प्रताड़ना और मारपीट का केस भी दर्ज करवा रखा है. वह कुछ साल पहले पंचायती राज चुनाव भी लड़ चुकी थी, हालांकि उसमें वह हार गई थी. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश आर्य ने बताया कि डॉक्टर ने रिपोर्ट दी है कि उनके निजी अस्पताल में कार्यरत नर्स निजी फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रही थी. डॉक्टर के अनुसार नर्स वर्ष 2016 से अस्पताल में काम कर रही है और अब तक उसने कई बार में दो करोड़ रुपये ले लिए हैं.

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नर्स को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया: थानाधिकारी मनोज कुमार ने जानकारी दी कि डॉक्टर की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया. 22 जुलाई को नर्स को गिरफ्तार कर लिया गया. इस प्रकरण से संबंधित साक्ष्यों को संकलित किया गया. समय की जरूरत को देखते हुए उसे एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया और साक्ष्य जुटाए गए. इसके बाद शुक्रवार को आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया. पुलिस बैंक रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और अन्य आवश्यक साक्ष्यों का विश्लेषण कर रही है. जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.