बरेली में दबंगों ने घर में पेट्रोल डालकर लगाई आग, लाखों का सामान राख
हादसे में घर का सामान राख हो गया. पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने चार नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 2, 2026 at 6:15 PM IST
बरेली: बहेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम ग्वारी में बीती रात आगजनी की एक गंभीर घटना सामने आई, जहां कुछ दबंगों ने कथित तौर पर एक घर में पेट्रोल डालकर आग लगा दी.
इस हादसे में घर के अंदर रखा सारा सामान जलकर राख हो गया. पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने चार नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
गांव के निवासी महेंद्र पाल, पुत्र बालक राम ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि घटना से पहले आरोपियों ने उन्हें फोन कॉल और मैसेज के जरिए धमकियां दी थीं. इसके बाद देर रात उनके घर पर पहुंच कर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई.
आग इतनी भीषण थी कि घर में रखा कपड़ा, चारपाई, दरवाजे-खिड़कियां, अनाज पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया. घर के बाहर खड़ी दो मोटरसाइकिलें भी आग की चपेट में आकर खाक हो गईं.
पीड़ित ने बताया कि घटना के समय परिवार के सभी लोग उनके भाई के बेटे की शादी में शामिल होने के लिए बहेड़ी स्थित एक रिसॉर्ट में गए हुए थे.
इसी दौरान गांव के लोगों ने फोन पर आग लगने की सूचना दी. जब तक वे वापस पहुंचे, तब तक घर का सारा सामान जलकर खत्म हो चुका था.
पुलिस ने इस मामले में अरुण कुमार (निवासी ग्राम बरा, थाना पुलभट्टा, जिला उधम सिंह नगर) सहित भारत, राजू और शंकर लाल (निवासी ग्राम ग्वारी) के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.
बहेड़ी थाना प्रभारी ने बताया कि मामले को गंभीरता से लिया गया है और सभी पहलुओं पर जांच जारी है. पीड़ित परिवार के शक के आधार पर 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.