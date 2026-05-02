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बरेली में दबंगों ने घर में पेट्रोल डालकर लगाई आग, लाखों का सामान राख

बरेली में दबंगों ने घर में पेट्रोल डालकर लगाई आग. ( ईटीवी भारत )

बरेली: बहेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम ग्वारी में बीती रात आगजनी की एक गंभीर घटना सामने आई, जहां कुछ दबंगों ने कथित तौर पर एक घर में पेट्रोल डालकर आग लगा दी. इस हादसे में घर के अंदर रखा सारा सामान जलकर राख हो गया. पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने चार नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. गांव के निवासी महेंद्र पाल, पुत्र बालक राम ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि घटना से पहले आरोपियों ने उन्हें फोन कॉल और मैसेज के जरिए धमकियां दी थीं. इसके बाद देर रात उनके घर पर पहुंच कर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई. आग इतनी भीषण थी कि घर में रखा कपड़ा, चारपाई, दरवाजे-खिड़कियां, अनाज पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया. घर के बाहर खड़ी दो मोटरसाइकिलें भी आग की चपेट में आकर खाक हो गईं.