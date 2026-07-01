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जमीनी विवाद में बस रुकवाकर बाप-बेटी का अपहरण, मामला दर्ज

पुलिस नाकेबंदी देख एसयूवी सवार लोग गाड़ी छोड़कर भाग गए.

LAND DISPUTE IN BARAN, KIDNAPPING OVER A LAND DISPUTE
पुलिस कार्रवाई में जब्त एसयूवी. (ETV Bharat baran)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 1, 2026 at 12:02 PM IST

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बारांः जिले के केलवाड़ा थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर बस रुकवाकर बाप-बेटी के कथित अपहरण का मामला सामने आया है. घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपहरण में प्रयुक्त एसयूवी को जब्त कर लिया है. मामले में एक नामजद आरोपी सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

थानाधिकारी नरेन्द्र सिंह राजपूत ने बताया कि जमीनी विवाद के चलते आरोपियों ने रास्ते में बस को रुकवाया और उसमें सवार बाप-बेटी को जबरन अपने साथ ले गए. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अपहरण में इस्तेमाल की गई एसयूवी को जब्त कर लिया. पुलिस ने पीड़ित पक्ष की रिपोर्ट के आधार पर एक नामजद आरोपी सहित अन्य लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है.

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थानाधिकारी ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस विभिन्न पहलुओं से जांच कर रही है तथा आरोपियों की तलाश के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है. उन्होंने बताया कि केलवाड़ा से शिवपुरी जा रहे निवासी पिता-पुत्री को चलती बस रुकवाकर एसयूवी सवार कुछ लोगों के द्वारा अपहरण की सूचना पर पुलिस ने नाकेबंदी करवाई. नाकेबंदी देख एसयूवी सवार लोग गाड़ी छोड़कर भाग गए. पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर लिया है. शिवपुरी निवासी पीड़ित महेश ओझा की रिपोर्ट पर पुलिस ने लखन उर्फ रामकल्याण ओझा सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ अपहरण समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है.

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KIDNAPPING OVER A LAND DISPUTE
पुलिस ने एसयूवी की जब्त
ABDUCTED A FATHER AND DAUGHTER

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