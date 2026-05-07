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शराब के नशे में छोटे भाई ने बड़े भाई पर किया कुल्हाड़ी से हमला, हुई मौत

बारांः जिले के किशनगंज थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है. थाना क्षेत्र के रेलावन गांव में छोटे भाई ने बड़े भाई की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी. घटना बुधवार देर रात की बताई जा रही है. सूचना मिलने पर किशनगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. घटना के बाद आरोपी फरार हो गया है. पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है.

किशनगंज थाना अधिकारी रमेश चंद मेरोठा ने बताया कि रेलावन निवासी सुखवीर व देवीराम पुत्र केदार सहरिया दोनों भाई एक ही मकान में रहते हैं. बुधवार रात को शादी समारोह में जाने को लेकर शराब के नशे में दोनों भाइयों में कहासुनी हो गई. इसके चलते छोटे भाई देवीराम सहरिया ने बड़े भाई सुखवीर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया.