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शराब के नशे में छोटे भाई ने बड़े भाई पर किया कुल्हाड़ी से हमला, हुई मौत

घटना के बाद आरोपी फरार हो गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

BROTHER MURDERED ELDER BROTHER, ATTACKING HIM WITH AN AXE
वह मकान जहां घटना हुई है. (Courtesy: Baran Police)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 7, 2026 at 7:55 PM IST

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बारांः जिले के किशनगंज थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है. थाना क्षेत्र के रेलावन गांव में छोटे भाई ने बड़े भाई की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी. घटना बुधवार देर रात की बताई जा रही है. सूचना मिलने पर किशनगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. घटना के बाद आरोपी फरार हो गया है. पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है.

किशनगंज थाना अधिकारी रमेश चंद मेरोठा ने बताया कि रेलावन निवासी सुखवीर व देवीराम पुत्र केदार सहरिया दोनों भाई एक ही मकान में रहते हैं. बुधवार रात को शादी समारोह में जाने को लेकर शराब के नशे में दोनों भाइयों में कहासुनी हो गई. इसके चलते छोटे भाई देवीराम सहरिया ने बड़े भाई सुखवीर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया.

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हमले में बड़ा भाई घायल हो गया. परिजन उसे इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. मृतक का पोस्टमोर्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है. थानाधिकारी ने बताया कि घटना के बाद से आरोपी फरार है. उसकी तलाश की जा रही है, जल्द उसे डिटेन कर लिया जाएगा. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है.

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भाई ने भाई को उतारा मौत के घाट
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ATTACKING HIM WITH AN AXE
MURDER IN BARAN DISTRICT

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