ETV Bharat / state

पिता की दूसरी शादी से नाराज था बेटा, उतारा मौत के घाट, पुलिस आरोपी को आज कोर्ट में करेगी पेश

बेटे और परिवार के अन्य लड़के-लड़कियों की शादी के लिए रिश्ते नहीं हो रहे थे.

UPSET OVER FATHER SECOND MARRIAGE, SON KILLS FATHER
घटना स्थल पर पहुंची पुलिस. (Courtesy Baran Police)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 18, 2025 at 12:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बारांः जिले के मांगरोल थाना क्षेत्र के रिंझिया गांव में एक बेटे ने धारदार हथियार से पिता की हत्या कर दी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी बेटे को डिटेन कर लिया है. पुलिस की पड़ताल में सामने आया है कि बेटा अपने पिता की दूसरी शादी करने से नाराज था. पुलिस के मुताबिक आज आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा.

डीएसपी पुष्पेंद्र आड़ा ने बताया कि मांगरोल थाना पुलिस ने घटना स्थल पहुंच कर मौका मुआयना कर आरोपी को डिटेन कर लिया है. उन्होंने बताया कि बेटा विजय 3 साल पहले पिता द्वारा दूसरी जाति की महिला से शादी करने से नाराज था. इस शादी की वजह से बेटे और परिवार के अन्य लड़के-लड़कियों की शादी के लिए रिश्ते नहीं हो रहे थे.

पढ़ेंः बुजुर्ग महिला की हत्या : बहू के दो जानकार गिरफ्तार, फोन पर बात नहीं करने से थे नाराज

धारदार हथियार से किया हमलाः उन्होंने बताया कि इससे नाराज बेटा विजय ने शराब के नशे में धारदार हथियार से पिता नरोत्तम के सिर पर वार कर दिया. साथ ही शरीर में कई जगह गंभीर चोट पहुंचाते हुए पिता को लहुलुहान हालत में छोड़ दिया. परिजन जब घायल पिता को गंभीर हालत में लेकर मांगरोल अस्पताल में पहुंचे तो चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

दूसरी शादी से था नाराजः पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. पुलिस ने आरोपी विजय को डिटेन कर लिया है. पुलिस ने बताया कि करीब 3 साल पहले रिंझिया गांव निवासी नरोत्तम धाकड़ की पत्नी की मौत हो गई थी. उसके बाद उसने पास के गांव जारेला में रोशनी बाई सहरिया से कोर्ट मैरिज कर ली. इसके बाद से आरोपी नाराज चल रहा था. डीएसपी ने बताया कि पिता के द्वारा सारा पैसा दूसरी शादी के बाद महिला को दे दिया जाता था, इससे आरोपी बेटे की नाराजगी लगातार बढ़ती चली गई.

TAGGED:

UPSET OVER FATHER SECOND MARRIAGE
SON KILLS FATHER
ATTACKED WITH SHARP WEAPON
FATHER HAD REMARRIED
SON KILLS FATHER IN BARAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.