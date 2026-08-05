कोटा से बारां पहुंचे दो बदमाशों ने छीनी टीचर की चेन...ऑटो चालक ने पीछा किया तो चाकू से हमला, भीड़ ने दबोचकर की धुनाई
दोनों आरोपी एक बाइक पर सवार थे और चलते ऑटो के पास पहुंच कर अध्यापिका के गले से चेन छीनकर भागने लगे.
Published : August 5, 2026 at 2:47 PM IST
बारां: शहर में बुधवार को दिनदहाड़े लूट की सनसनीखेज वारदात हुई, जब स्कूल के लिए निकली ऑटो सवार अध्यापिका की सोने की चेन बाइक सवार दो बदमाशों ने झपट ली. वारदात के बाद ऑटो चालक ने साहस दिखाते हुए बदमाशों का पीछा किया, लेकिन आरोपियों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया. आसपास के लोगों ने दोनों आरोपियों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया.
कोतवाली थानाधिकारी हीरालाल पूनिया ने बताया कि पुलिस ने घटना में इस्तेमाल बाइक और अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी कोटा से वारदात करने यहां आए थे. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड के साथ पता लगाया जा रहा है कि वे किसी संगठित गिरोह से जुड़े हैं या नहीं. घटना के बाद क्षेत्र में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई.
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लूट करने कोटा से आए बारां: प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पकड़े गए आरोपियों की पहचान मुजीब और कार्तिक के रूप में हुई है, जो कोटा शहर के बोरखेड़ा और मकबरा क्षेत्र के निवासी हैं. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोनों आरोपी एक बाइक पर सवार थे और चलते ऑटो के पास पहुंच कर अध्यापिका के गले से चेन छीनकर भागने लगे. ऑटो चालक ने पीछा किया तो बदमाशों ने बचने के लिए उस पर चाकू से हमला कर दिया. हालांकि, लोगों की सतर्कता के चलते दोनों आरोपियों को मौके पर ही दबोच लिया गया. लोगों ने दोनों की जमकर धुनाई कर दी.
हिरासत में लिए आरोपी: पीड़िता रचना चौरसिया के पति महेश चौरसिया ने बताया कि रोजाना की तरह आज भी पत्नी 3 अन्य अध्यापिकाओं के साथ ऑटो से स्कूल जा रही थी कि रास्ते में यह वारदात हो गई. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया.
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