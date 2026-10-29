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पुरानी रंजिश में दिन दहाड़े बुजुर्ग पर कुल्हाड़ी से हमला, हुई मौत

बारांः जिले के मांगरोल थाना क्षेत्र के माल बमोरी गांव में गुरुवार दोपहर पुरानी रंजिश के चलते एक व्यक्ति ने 60 वर्षीय बुजुर्ग पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया. बुजुर्ग को गंभीर हालत में मांगरोल उप जिला अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

मांगरोल थाना अधिकारी ज्ञानचंद मीणा ने बताया कि थाना क्षेत्र के माल बमोरी गांव में गुरूवार को गांव खेड़ा थाना अयाना जिला कोटा निवासी आशाराम गुर्जर ने खेड़ा निवासी रामलाल गुर्जर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया. हमले में गंभीर रूप से घायल रामलाल को मांगरोल अस्पताल लाया गया. यहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पुरानी रंजिश थीः थानाधिकारी ज्ञानचंद मीणा ने बताया कि दोनों में पुरानी रंजिश चल रही थी. किसी काम से माल बमोरी आए थे. उन्होंने कहा कि हमने हमलावर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. मृतक के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है.

थानाधिकारी ने बताया कि इस बात के बारे में भी पता करेंगे कि दोनों एक साथ माल बमोरी क्यों आए थे, क्या हमलावर मृतक के पीछे से आया था, या फिर दोनों अचानक पहुंचे थे. इन सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच की जाएगी. साथ ही प्रत्यक्ष दर्शियों के भी बयान लिए जाएंगे. थानाधिकारी ने बताया कि दोनों व्यक्ति गांव खेड़ा अयाना थाना क्षेत्र निवासी हैं. मामले की जांच में अयाना थाना पुलिस की भी मदद ली जाएगी. साथ ही पता लगाया जा रहा है कि किस बात को लेकर पुरानी रंजिश चल रही थी.

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