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बहराइच में शादी समारोह में गए मासूम की गला रेतकर हत्या, झाड़ियों में मिला शव

झाड़ियों में मिला मासूम का शव. ( ईटीवी भारत )

बहराइच: शादी समारोह में शामिल होने गए 8 वर्षीय मासूम की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई. आज सुबह मासूम का शव झाड़ियों में पड़ा मिला, जिससे घर में कोहराम मच गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं पुलिस एक अभियुक्त को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. एसपी, विश्वजीत श्रीवास्तव. (ईटीवी भारत) घटना का खुलासा करने के लिए एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव ने दो टीमों को लगाया है. कैसरगंज थाना क्षेत्र के दयालपुरवा के रहने वाले लक्षमण अपने 8 वर्षीय बेटे धनंजय के साथ कल मंगलवार को शादी समारोह में गया हुआ था. जहां से देर रात तक वापस नहीं लौटा.