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बहराइच में शादी समारोह में गए मासूम की गला रेतकर हत्या, झाड़ियों में मिला शव

परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर एक अभियुक्त को हिरासत में ले लिया है. हत्या पुरानी रंजिश को लेकर बताई जा रही है.

CHILD MURDERED
झाड़ियों में मिला मासूम का शव. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 13, 2026 at 2:40 PM IST

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बहराइच: शादी समारोह में शामिल होने गए 8 वर्षीय मासूम की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई. आज सुबह मासूम का शव झाड़ियों में पड़ा मिला, जिससे घर में कोहराम मच गया.

सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं पुलिस एक अभियुक्त को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.

एसपी, विश्वजीत श्रीवास्तव. (ईटीवी भारत)

घटना का खुलासा करने के लिए एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव ने दो टीमों को लगाया है.

कैसरगंज थाना क्षेत्र के दयालपुरवा के रहने वाले लक्षमण अपने 8 वर्षीय बेटे धनंजय के साथ कल मंगलवार को शादी समारोह में गया हुआ था. जहां से देर रात तक वापस नहीं लौटा.

परिजनों द्वारा काफी तलाश करने के बाद भी नहीं मिला. आज सुबह घर से करीब 500 मीटर दूरी पर झाड़ियों में मासूम धनंजय का शव पड़ा मिला.

जिसकी सूचना लोगों द्वारा पारिवारिक जनों को दी गई परिजनों ने देखा कि मासूम की गला रेट कर हत्या की गई है.

परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. घटना की सूचना पाते एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह समेत अन्य अधिकारी भी घटना स्थल पर पहुंच गए.

इस मामले में एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है.

परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर एक अभियुक्त को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

घटना के अनावरण के लिए दो टीमों को लगाया गया है, जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा. हत्या पुरानी रंजिश को लेकर बताई जा रही है.

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