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बागपत में 'लाल सोना' उगलने वाली भट्टियों ने निगली जमीन की ऊपज, 'बंजर' होने की कगार पर लहलहाते खेत

मुख्यमंत्री पोर्टल पर हुई एक शिकायत ने कड़वी हकीकत को बेनकाब कर दिया, जहाँ मिट्टी के बेतहाशा उठान ने जमीन की 'जान' निकाल दी है.

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ईंट-भट्ठा व्यवसाय और खेती के बीच छिड़ी जंग में अब अन्नदाता बेबस. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 4, 2026 at 1:54 PM IST

3 Min Read
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बागपत: जनपद के हरे-भरे खेतों पर ईंट-भट्ठों की काली नजर लग गई है. विकास की ईंटें तैयार करने के जुनून में अन्नदाता अपने ही हाथों अपने खेतों की ऊपरी त्वचा मिट्टी का कत्ल कर रहा है.

मुख्यमंत्री पोर्टल पर हुई एक शिकायत ने जिले की उस कड़वी हकीकत को बेनकाब कर दिया है, जहाँ मिट्टी के बेतहाशा उठान ने जमीन की 'जान' निकाल दी है.

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हरे-भरे खेतों पर ईंट -भट्ठों की काली नज़र. (ईटीवी भारत)

कृषि विभाग की ताजा जांच रिपोर्ट चीख-चीखकर आगाह कर रही है कि अगर मिट्टी की खुदाई का यह खूनी खेल नहीं रुका, तो जिले के उपजाऊ खेत जल्द ही फसलों की कब्रगाह में तब्दील हो जाएंगे.

जनपद में ईंट भट्ठा व्यवसाय और खेती के बीच छिड़ी जंग में अब अन्नदाता की मेहनत राख होती नजर आ रही है. जिले की पहचान बन चुके 415 ईंट-भट्ठों की भूख ने खेतों की कोख उजाड़नी शुरू कर दी है.

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बागपत में 'लाल सोना' उगलने वाली भट्टियों ने निगली जमीन की ऊपज. (ईटीवी भारत)

मिट्टी के बेतहाशा उठान ने जमीन की जान निकाल दी है. जिसका सनसनीखेज खुलासा कृषि विभाग की ताजा जांच रिपोर्ट में हुआ है.

रिपोर्ट के अनुसार, ईंटों के लिए खोदी जा रही मिट्टी ने न केवल खेतों को गहरा कर दिया है, बल्कि उनकी प्यास बुझाने की क्षमता Water Absorption को भी खत्म कर दिया है.

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विकास की ईंटें तैयार करने के जुनून में अन्नदाता अपने ही हाथों अपने खेतों की ऊपरी त्वचा मिट्टी का कत्ल कर रहा है. (ईटीवी भारत)

मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत से खुली पोल

इस तबाही का मंजर तब सामने आया जब पुरामहादेव के किसान धनपाल ने अपनी गेहूं की बर्बादी की गुहार मुख्यमंत्री पोर्टल पर लगाई. जब कृषि अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची, तो नजारा चौंकाने वाला था. खेत के जिस हिस्से से मिट्टी का उठान ज्यादा हुआ था, वहां गेहूं की फसल में दाना तक नहीं बना. जांच में पाया गया कि मार्च की मामूली बारिश का पानी जमीन सोख ही नहीं पाई.

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हरे-भरे खेतों पर ईंट -भट्ठों की काली नज़र. (ईटीवी भारत)

20 दिनों तक जमा रहे पानी ने फसल की जड़ों को 'निमेटोड' पादप सूत्रकृमि नामक जानलेवा कीट का चारा बना दिया.

14 महीने तक मौत बनकर मंडराता है 'निमेटोड'

जिला कृषि अधिकारी बाल गोविंद यादव के मुताबिक, यह समस्या केवल एक किसान की नहीं, बल्कि जिले के सैंकड़ों गांवों की है. अधिक खुदाई के कारण मिट्टी की जल धारण क्षमता खत्म हो जाती है, जिससे जलभराव होता है.

इसी दलदल में जन्म लेता है 'निमेटोड' कीट. यह सूक्ष्म जीव मिट्टी में 14 महीने तक जिंदा रहकर फसलों की जड़ों का रस चूस लेता है, जिससे पौधे पोषक तत्वों के लिए तरस जाते हैं.

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ईंट-भट्ठों की भूख ने खेतों की कोख उजाड़नी शुरू कर दी है. (ईटीवी भारत)

6 इंच से ज्यादा खुदाई यानी फसल की बर्बादी

कृषि विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि किसान चंद रुपयों के लालच में 6 इंच से अधिक मिट्टी का उठान न कराएं.

पोषक तत्वों का काल: मिट्टी की ऊपरी परत हटने से जमीन की उर्वरकता शून्य हो रही है.

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ईंट-भट्ठों ने खेतों की कोख उजाड़नी शुरू कर दी है. (ईटीवी भारत)

गहरी जुताई है समाधान: विभाग ने सलाह दी है कि मिट्टी उठान के बाद 'ढैंचा' की बुवाई करें और गोबर की खाद का भरपूर उपयोग करें.

जांच जरूरी: किसान बिना मिट्टी परीक्षण कराए रसायनों का प्रयोग न करें, अन्यथा बची-कुची फसल भी हाथ से निकल जाएगी.

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ईंट-भट्ठा व्यवसाय और खेती के बीच छिड़ी जंग में अब अन्नदाता की मेहनत राख होती नज़र आ रही है. (ईटीवी भारत)

बड़ा सवाल: क्या चंद ईंटों की खातिर जिले के उपजाऊ खेतों को कब्रगाह बनने दिया जाएगा? कृषि विभाग की इस रिपोर्ट ने उन किसानों की नींद उड़ा दी है जो मुनाफे के चक्कर में अपने खेतों की ऊपरी त्वचा मिट्टी को भट्ठों के हवाले कर रहे हैं.

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ईंट भट्ठों की काली नज़र
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ईंट भट्ठों से खेतों को नुकसान
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