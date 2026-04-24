बागपत में एक ही स्कूल की 44 छात्राओं को गणित विषय में मिले बराबर अंक, प्रिंसिपल बोलीं- बच्चों के साथ बहुत बड़ा अन्याय

बागपत में एक ही स्कूल की 44 छात्राओं को गणित विषय में मिले बराबर अंक, प्रिंसिपल बोलीं- बच्चों के साथ बहुत बड़ा अन्याय
स्कूल की 44 छात्राओं के गणित में बराबर अंक आने से हर कोई हैरान है. प्राधानाचार्या ने जांच की मांग की है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 24, 2026 at 4:32 PM IST
बागपत : यूपी बोर्ड हाईस्कूल के रिजल्ट में बड़ा कारनामा सामने आया है. एक ही कॉलेज की 44 छात्राओं को एक ही सब्जेक्ट में सेम मार्क्स दिए गए है. जिसको लेकर कॉलेज की प्रधानाचार्या ने नाराजगी जाहिर की है और बिना देखें पासिंग मार्क्स देने का आरोप लगाया है.
राजकीय कन्या इंटर कॉलेज बागपत की प्रधानाचार्या डॉ. प्रीति शर्मा ने कहा, 174 छात्राओं ने हाईस्कूल की परीक्षा दी. इनमें से 44 छात्राओं के पास गणित विषय है. गुरुवार शाम परिणाम घोषित होने के बाद कॉलेज स्टाफ ने बोर्ड की साइट से परीक्षा परिणाम डाउनलोड किया.
परीक्षा परिणाम चेक करने पर पता चला कि 44 छात्राओं को गणित में एक जैसे अंक मिले हैं. 44 छात्राओं के लिखित परीक्षा में 70 में से 23 अंक मार्कशीट पर अंकित मिले. आंतरिक मूल्यांकन में 30 अंक पहले ही कॉलेज की ओर से दिए गए थे.
प्रधानाचार्या डॉ. प्रीति शर्मा ने पुष्टि करते हुए कहा कि बराबर-बराबर अंक आने से ऐसा लग रहा है कि परीक्षक ने उत्तर पुस्तिकाओं का अंदर के पृष्ठों का मूल्यांकन करने के बजाय ऊपर के पृष्ठ पर एक जैसे अंक दिए जो जांच का विषय है. ये घोर लापरवाही है. बच्चों के साथ ये बहुत बड़ा अन्याय है. पता नहीं कितने बच्चों के साथ इस तरह से किया गया है.
प्रधानाचार्या ने बताया, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज बागपत का हाईस्कूल का परीक्षा परिणाम 97 प्रतिशत रहा. क्रिस्टी ने 83.8 प्रतिशत, माही ने 76 प्रतिशत तथा सलोनी ने 75.6 प्रतिशत अंक प्राप्त कर हाईस्कूल की परीक्षा पास की. इंटरमीडिएट का परीक्षाफल 94 प्रतिशत रहा है. सना ने 75.2 प्रतिशत अंक, सानिया ने 74.4 प्रतिशत तथा अनब ने 73.8 प्रतिशत अंक प्राप्त कर परीक्षा पास की.
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