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बागपत में एक ही स्कूल की 44 छात्राओं को गणित विषय में मिले बराबर अंक, प्रिंसिपल बोलीं- बच्चों के साथ बहुत बड़ा अन्याय

44 छात्राओं को मिले बराबर नंबर. ( Photo Credit; ETV Bharat )