दिल्ली हत्याकांड: घर में मिले चार शव, पति फरार; घरेलू विवाद ने ली या फिर कोई और साजिश?

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के आउटर नॉर्थ जिले के समयपुर बादली थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक घर में एक महिला समेत तीन मासूम बच्चियों के शव मिले. महिला समेत मिले 4 शवों की गला रेत कर हत्या की गई थी. मौके पर पहुंचे परिजनों और पड़ोसी जिसने भी देखा वो शवों को देखकर सिहर गया. इस सनसनीखेज घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है. पुलिस के अनुसार घर का मालिक यानी महिला का पति और तीनों बच्चियों का पिता प्राइमरी सस्पेक्ट है. जो वारदात के बाद से फरार बताया जा रहा है.



देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है. बादली थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के चार लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई. मृतकों में एक महिला और उसकी तीन मासूम बच्ची शामिल हैं. जानकारी के मुताबिक, स्थानीय लोगों ने घर से बदबू और संदिग्ध हालात देखकर पुलिस को सूचना दी.

बादली में एक महिला समेत तीन मासूम बच्चियों के शव मिलने से हड़कंप (ETV Bharat)

मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने घर के अंदर महिला और तीनों बच्चियों के खून से लथपथ हालत में बरामद किए. शुरुआती जांच में सामने आया है कि सभी की गला रेतकर हत्या की गई है. वारदात की सूचना मिलते ही जिले के वरिष्ठ अधिकारी, फॉरेंसिक टीम और क्राइम टीम मौके पर पहुंच गई और सबूत जुटाने का काम शुरू कर दिया.