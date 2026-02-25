दिल्ली हत्याकांड: घर में मिले चार शव, पति फरार; घरेलू विवाद ने ली या फिर कोई और साजिश?
आउटर नॉर्थ जिले के समयपुर बादली में एक महिला समेत तीन मासूम बच्चियों के शव मिलने से हड़कंप, शक के घेरे में महिला का पति.
Published : February 25, 2026 at 2:52 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के आउटर नॉर्थ जिले के समयपुर बादली थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक घर में एक महिला समेत तीन मासूम बच्चियों के शव मिले. महिला समेत मिले 4 शवों की गला रेत कर हत्या की गई थी. मौके पर पहुंचे परिजनों और पड़ोसी जिसने भी देखा वो शवों को देखकर सिहर गया. इस सनसनीखेज घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है. पुलिस के अनुसार घर का मालिक यानी महिला का पति और तीनों बच्चियों का पिता प्राइमरी सस्पेक्ट है. जो वारदात के बाद से फरार बताया जा रहा है.
देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है. बादली थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के चार लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई. मृतकों में एक महिला और उसकी तीन मासूम बच्ची शामिल हैं. जानकारी के मुताबिक, स्थानीय लोगों ने घर से बदबू और संदिग्ध हालात देखकर पुलिस को सूचना दी.
मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने घर के अंदर महिला और तीनों बच्चियों के खून से लथपथ हालत में बरामद किए. शुरुआती जांच में सामने आया है कि सभी की गला रेतकर हत्या की गई है. वारदात की सूचना मिलते ही जिले के वरिष्ठ अधिकारी, फॉरेंसिक टीम और क्राइम टीम मौके पर पहुंच गई और सबूत जुटाने का काम शुरू कर दिया.
पुलिस को शक है कि घरेलू कलह या आपसी विवाद के चलते इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम जा दिया सकता है. पड़ोसियों के अनुसार परिवार में अक्सर झगड़े होते रहते थे. बताया जा रहा है कि परिवार बिहार का रहने वाला था और पति सब्जी बेचने का काम करता था. फिलहाल बच्चों के पिता की तलाश में कई टीमें गठित कर दी गई हैं और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है.
स्थानीय निवासी ने बताया कि जब सुबह उठे तो बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार थे तो नीचे जाकर देखा तो सभी बच्चों के साथ महिला मृत पड़ी हुई थी उसे देख हम घबरा गए और इनके पति गायब थे उसके बाद हमने पुलिस को फोन किया जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची.
चार हत्याओं की इस वारदात ने राजधानी में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा. फिलहाल पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है और लोग स्तब्ध हैं.
ये भी पढ़ें :