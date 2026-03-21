बाबा के धाम बनारस में मालिनी अवस्थी के सुरों ने बांधा समां, मंत्रमुग्ध हुए भक्त
सम्पूर्ण काशी विश्वनाथ धाम परिसर नवरात्र की अलौकिक आस्था, श्रद्धा एवं भक्ति के भाव से सराबोर रहा. कलाकारों ने सबका मन मोहा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 21, 2026 at 8:02 AM IST
वाराणसी: चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन शुक्रवार को श्री काशी विश्वनाथ धाम, वाराणसी में दिव्य एवं आध्यात्मिक वातावरण के मध्य शिवार्चनम् मंच पर एक भव्य सांस्कृतिक संध्या का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया.
सम्पूर्ण धाम परिसर नवरात्र की अलौकिक आस्था, श्रद्धा एवं भक्ति के भाव से सराबोर रहा. कार्यक्रम का शुभारंभ विशिष्ट अतिथियों, मंदिर न्यास के अधिकारियों एवं कार्मिकों की उपस्थिति में दीप प्रज्ज्वलन कर किया गया.
इस अवसर पर उपस्थित सभी जनों ने माँ भगवती एवं भगवान श्री काशी विश्वनाथ का स्मरण करते हुए कार्यक्रम की मंगलकामना की. सांस्कृतिक संध्या में देश के ख्यातिलब्ध एवं प्रतिष्ठित कलाकारों ने अपनी उत्कृष्ट प्रस्तुतियों से उपस्थित श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया.
पद्मश्री मालिनी अवस्थी द्वारा प्रस्तुत भक्ति संगीत ने वातावरण को भक्तिरस से ओतप्रोत कर दिया. वहीं सुप्रसिद्ध नृत्यांगना रमा वैद्यनाथन ने अपने भावपूर्ण भरतनाट्यम नृत्य के माध्यम से देवी आराधना की अद्भुत प्रस्तुति दी.
इसके अतिरिक्त पद्मश्री पंडित शिवनाथ मिश्र, देवव्रत मिश्र एवं कृष्णा मिश्र द्वारा प्रस्तुत “सितार त्रिवेणी” ने शास्त्रीय संगीत की अनुपम छटा बिखेरते हुए कार्यक्रम को एक नई ऊँचाई प्रदान की.
पूरे कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालु एवं दर्शकगण भावविभोर होकर कलाकारों की प्रस्तुतियों का आनंद लेते रहे. सांस्कृतिक संध्या के माध्यम से नवरात्रि पर्व की आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक गरिमा को और अधिक सुदृढ़ किया गया, जिससे उपस्थित जनसमूह को अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त हुई.
कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं, स्थानीय नागरिकों एवं बाहर से आए दर्शनार्थियों की गरिमामयी उपस्थिति रही. आयोजन के दौरान सुरक्षा, स्वच्छता एवं व्यवस्थाओं का समुचित प्रबंधन सुनिश्चित किया गया, जिससे कार्यक्रम सुव्यवस्थित एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुआ.
श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा इस प्रकार के धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से भारतीय संस्कृति, सनातन परंपराओं एवं आध्यात्मिक मूल्यों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं.
नवरात्र के इस पावन पर्व पर आयोजित यह सांस्कृतिक संध्या श्रद्धालुओं के लिए आस्था, भक्ति एवं सांस्कृतिक समृद्धि का अद्वितीय संगम सिद्ध हुई.
वहीं श्री काशी विश्वनाथ धाम में श्री विश्वेश्वर को अवलोकित करवा कर, उपहार स्वरूप मां के धारण किए जाने हेतु वस्त्र एवं श्रृंगार सामग्री मंदिर के शास्त्रियों द्वारा विधिपूर्वक माँ ज्येष्ठा गौरी तथा शक्तिपीठ माता विशालाक्षी को अर्पित की गई.
इस क्रम में नवरात्र के आगामी दिनों में भी माँ गौरी के विभिन्न स्वरूपों, जिनके लिए जो दिन समर्पित है, उनके लिए वस्त्र एवं श्रृंगार सामग्री श्री विश्वेश्वर से अवलोकित करवा कर उपहार स्वरूप नवरात्र अवधि में प्रतिदिन प्रेषित की जाएगी.