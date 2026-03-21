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बाबा के धाम बनारस में मालिनी अवस्थी के सुरों ने बांधा समां, मंत्रमुग्ध हुए भक्त

नवरात्र पर मंत्रमुग्ध हुए श्रोता. ( ETV Bharat )

वाराणसी: चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन शुक्रवार को श्री काशी विश्वनाथ धाम, वाराणसी में दिव्य एवं आध्यात्मिक वातावरण के मध्य शिवार्चनम् मंच पर एक भव्य सांस्कृतिक संध्या का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया. सम्पूर्ण धाम परिसर नवरात्र की अलौकिक आस्था, श्रद्धा एवं भक्ति के भाव से सराबोर रहा. कार्यक्रम का शुभारंभ विशिष्ट अतिथियों, मंदिर न्यास के अधिकारियों एवं कार्मिकों की उपस्थिति में दीप प्रज्ज्वलन कर किया गया. इस अवसर पर उपस्थित सभी जनों ने माँ भगवती एवं भगवान श्री काशी विश्वनाथ का स्मरण करते हुए कार्यक्रम की मंगलकामना की. सांस्कृतिक संध्या में देश के ख्यातिलब्ध एवं प्रतिष्ठित कलाकारों ने अपनी उत्कृष्ट प्रस्तुतियों से उपस्थित श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया. पद्मश्री मालिनी अवस्थी द्वारा प्रस्तुत भक्ति संगीत ने वातावरण को भक्तिरस से ओतप्रोत कर दिया. वहीं सुप्रसिद्ध नृत्यांगना रमा वैद्यनाथन ने अपने भावपूर्ण भरतनाट्यम नृत्य के माध्यम से देवी आराधना की अद्भुत प्रस्तुति दी. इसके अतिरिक्त पद्मश्री पंडित शिवनाथ मिश्र, देवव्रत मिश्र एवं कृष्णा मिश्र द्वारा प्रस्तुत “सितार त्रिवेणी” ने शास्त्रीय संगीत की अनुपम छटा बिखेरते हुए कार्यक्रम को एक नई ऊँचाई प्रदान की. पूरे कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालु एवं दर्शकगण भावविभोर होकर कलाकारों की प्रस्तुतियों का आनंद लेते रहे. सांस्कृतिक संध्या के माध्यम से नवरात्रि पर्व की आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक गरिमा को और अधिक सुदृढ़ किया गया, जिससे उपस्थित जनसमूह को अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त हुई.