ETV Bharat / state

आजमगढ़ में पति ने पत्नी और दो पंड़ितों को मारी गोली, महिला घर में करा रही थी पूजा, आधार कार्ड मांगने पर हुआ विवाद

आजमगढ़ : अहरौला थाना क्षेत्र के शंभूपुर गांव में मंगलवार शाम पूजा के दौरान हुए विवाद ने खूनी रूप ले लिया. बाजार से घर पहुंचे अरविंद सिंह ने पंडितों से आधार कार्ड मांगने को लेकर हुए विवाद के बाद पिस्टल से फायरिंग कर दी. इस घटना में पत्नी बबिता सिंह, पं. महेंद्र पाठक व पं. अखिलेश मिश्रा की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई. वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और तीन बच्चों संग कमरे में कैद आरोपी अरविंद सिंह को बाहर निकालने के प्रयास में जुटी हुई है. वहीं, घटना स्थाल पर फॉरेंसिक और पुलिस टीम जांच कर रही है.

अरविंद सिंह की पत्नी और मां सोमवार से ही पंडितों से पूजापाठ कर रही थी. अरविंद ने सोमवार को ही पंडितों को अगले दिन न आने की चेतावनी दी थी. लेकिन, उसकी बातों को अनसुना कर पंडित मंगलवार को पूजा करने घर पहुंच गए. मंगलवार शाम पूजा चल रही थी. घर में पटखौली गांव निवासी पंडित महेंद्र पाठक (42), छितौना भटौली गांव निवासी पं. अखिलेश मिश्रा (55) व उनके पुत्र पं. हिमांशु मिश्रा और एक अन्य पंडित, पत्नी बबिता सिंह (40), मां समला देवी (70) और बेटी परी (5), बेटा लक्खा (6) और सात माह की बेटी मौजूद थे.

घर में पूजा कराने वाले पंडित ने सुनाई आपबीती. (Video Credit; ETV Bharat)

पं. हिमांशु मिश्रा ने बताया, शाम करीब छह बजे अरविंद बाजार से घर पहुंचा. घर में पूजा होते देख उसने पंडितों से सवाल किया. पंडितों ने पूजा किए जाने की जानकारी दी. इसके बाद अरविंद ने उनसे आधार कार्ड मांगना शुरू कर दिया. आधार कार्ड मांगने को लेकर अरविंद और पंडितों के बीच बहस होने लगी. पत्नी बबिता से भी अरविंद की काफी बहस हुई. इसी दौरान अरविंद ने घर में रखी पिस्टल निकाल ली और फायरिंग कर दी.

गोली लगने से पत्नी बबिता, पंडित महेंद्र पाठक, पंडित अखिलेश मिश्रा की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि पूजा में शामिल अन्य पंडित किसी तरह से वहां से भाग निकले. घटना की जानकारी मिलते ही एसपी डॉ. अनिल कुमार, एसपी ग्रामीण चिराग जैन व तीन थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई. घटना के बाद आरोपी अरविंद ने खुद को तीन बच्चों के साथ घर में ही कैद कर लिया. पुलिस ने घर को चारों तरफ से घेर लिया है. अधिकारी मौके पर पहुंचकर बच्चों को सुरक्षित घर से बाहर निकालने का प्रयास में जुटे हुए हैं.

एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि हत्यारोपी अरविंद सिंह की पंडितों के पूजा पाठ करने को लेकर दिक्कत थी. पत्नी से विवाद हुआ और आवेश में आकर आरोपी अरविंद सिंह ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से पत्नी और दो पंडितों की गोली मारकर हत्या कर दी. खुद को अपने बच्चों के संग लेकर एक कमरे में बंद कर लिया. मौके पर SP, फार्मेसिक टीम, DIG और मै खुद मौजूद हूं. बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा जा रहा है.