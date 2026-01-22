आजमगढ़ में डिप्टी सीएम केशव मौर्य बोले- शंकराचार्य बढ़िया स्नान करें, गलत हुआ है तो जांच कर कार्रवाई होगी
डिप्टी सीएम ने कहा, समाजवादी पार्टी से जुड़े लाल टोपी और जालीदार टोपी वाले पूरी तरह गायब हो गए हैं. अखिलेश फ्रस्ट्रेशन में हैं.
आजमगढ़ : उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने गुरुवार को आजमगढ़ पहुंचे और विकास कार्यों की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर कहा- शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम है. वो बढ़िया स्नान करें. उनसे प्रार्थना है, इस विषय का समापन करें, ये आग्रह है. यदि उनके साथ गलत हुआ है, तो जांच कर कार्रवाई होगी.
डिप्टी सीएम ने समाजवादी पार्टी पर भी तंज किया. कहा, लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार में जीत के बाद समाजवादी पार्टी से जुड़े लाल टोपी और जालीदार टोपी वाले पूरी तरह गायब हो गए हैं. अखिलेश फ्रस्ट्रेशन में हैं, 2027 में सपा सैफई जाने वाली है. समाजवादी पार्टी का तथाकथित पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) अब नहीं चलने वाला है. सपा जनता को गुमराह करने के लिए फर्जी पीडीए का सहारा ले रही है. प्रदेश की जनता सच्चाई समझ चुकी है.
अखिलेश यादव बौखलाहट में : डिप्टी सीएम ने कहा, कानून व्यवस्था चुस्त है और डबल इंजन सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करेगी. 2027 विधानसभा चुनाव में भाजपा 2017 से भी बड़ी विजय प्राप्त करेगी. समाजवादी पार्टी के फर्जी पीडीए की धज्जियां उड़ेगी. उनका परिवारवाद, गुंडागर्दी और तुष्टिकरण की राजनीति अब सफल नहीं होगी. कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कहीं अता-पता नहीं है. अखिलेश यादव बिहार चुनाव में पराजय के बाद बौखलाहट में हैं.
केशव मौर्य ने कहा, उन्हें लग रहा था कि बिहार में आरजेडी और यूपी में सपा की सरकार आएगी. अब उनको विश्वास है कि 2047 तक न कांग्रेस, न सपा, न आरजेडी आएगी और बची-खुची टीएमसी व तमिलनाडु की टीएमके भी जाने वाली है.
कोई नहीं है नाराज : UGC से जुड़े मुद्दे पर डिप्टी सीएम ने कहा, इस मामले में कोई भी नाराज नहीं है. सरकार का उद्देश्य किसी को पीछे छोड़ना नहीं, बल्कि जो लोग किसी कारणवश पीछे रह गए हैं, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए जरूरी और सकारात्मक कदम उठाना है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और सभी वर्गों को समान अवसर देने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है.
वीवी राम जी योजना से गांव बनेंगे स्मार्ट : उपमुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार प्रदेश को विकास के नए आयाम पर ले जाने के लिए पूरी ईमानदारी से प्रयास कर रही है और आने वाले समय में इसका लाभ जनता को साफ तौर पर दिखाई देगा. उन्होंने भाजपा की वीवी राम जी योजना को सशक्त और आत्मनिर्भर गांव से विकसित भारत निर्माण का रोडमैप बताया. कहा कि योजना के तहत गांवों का विकास होगा. श्रमिकों का रोजगार नहीं छिनेगा. मनरेगा में आउटसोर्सिंग या संविदा कर्मियों के दायित्व में कमी नहीं आएगी. बजट 90 हजार करोड़ से बढ़कर 1 लाख 51 हजार करोड़ होने वाला है. मनरेगा रूपी दावन ने जो 11 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार किया, अब वह राशि खर्च होगी तो गांव स्मार्ट सिटी की तरह स्मार्ट ग्राम सभा बन जाएंगे.
