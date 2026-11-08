रामनगरी के वैभव पर मंथरा-मारीच की कुदृष्टि नहीं पड़े...अयोध्या में सीएम योगी ने बच्चों को दी टॉफी
सीएम योगी रामघाट हाल्ट के निकट निषाद बस्ती में आयोजित दीपावली मिलन समारोह में पहुंचे और सम्मानित किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 8, 2026 at 12:25 PM IST|
Updated : November 8, 2026 at 1:19 PM IST
अयोध्या : मुख्यमंत्री योगी रविवार को रामघाट हाल्ट के निकट निषाद बस्ती में आयोजित दीपावली मिलन समारोह में पहुंचे. इस दौरान उन्होंने निषाद समाज, नाविकों, माझियों, सफाई कर्मियों और स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पार्षदों को सम्मानित किया तथा दीपावली का उपहार भेंट किया. बच्चों को खुद टॉफी दी.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब अयोध्या में रामभक्तों पर गोलियां नहीं चलेंगी और जय श्रीराम बोलने पर कोई लाठी-डंडा नहीं चला सकेगा. पंचकोसी, 14 कोसी और 84 कोसी परिक्रमा पर भी कोई प्रतिबंध नहीं लगा पाएगा. यह हम सभी के संकल्प का प्रतीक होना चाहिए. प्रभु श्रीराम की नगरी अयोध्या को स्वच्छ, सुंदर, सुव्यवस्थित और मर्यादित स्वरूप में विकसित करना हम सबकी जिम्मेदारी है.
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दीपोत्सव के भव्य आयोजन के बाद सभी का आभार जताने के लिए वह स्वयं उनके बीच आए हैं. उन्होंने कहा कि अयोध्या की पहचान उसकी स्वच्छता और व्यवस्था से बननी चाहिए. जब कोई व्यक्ति बाहर जाकर गर्व से कहे कि वह अयोध्या से आया है तो सामने वाला भी उसका सम्मान करे. इसके लिए जरूरी है कि शहर और गांव साफ-सुथरे और व्यवस्थित रहें. अयोध्या की प्रतिष्ठा बनाए रखना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है.
प्रभु श्री राम का जीवन हमें सिखाता है कि अपनत्व और समरसता का भाव ही समाज को एक सूत्र में जोड़ता है। महापर्व दीपावली इसी आत्मीयता को साझा करने का पावन अवसर है। आज श्री अयोध्या धाम में स्वच्छता के लिए समर्पित सफाई कर्मियों, प्रभु श्री राम और निषादराज की आत्मीय मित्रता की परंपरा को जीवंत रखने वाले नाविक बंधुओं, निषाद बस्ती एवं अशोक सिंघल वार्ड में निवास करने वाले परिवारों के मध्य फल एवं मिष्ठान वितरित करने का सौभाग्य मिला। इन कर्मयोगियों का श्रम और सेवाभाव रामनगरी की स्वच्छता, सुंदरता एवं जीवंतता का आधार है। आप सभी को सुख, समृद्धि, सौहार्द और शुभता के दिव्य प्रकाश से आलोकित महापर्व दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं। जय जय श्री राम।— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) November 8, 2026
30 लाख दीप जले, सुबह घाटों पर नहीं दिखी गंदगी : मुख्यमंत्री ने दीपोत्सव के बाद सफाई कर्मियों के कार्यों की विशेष सराहना की. उन्होंने कहा कि दीपोत्सव में 30 लाख से अधिक दीप प्रज्वलित हुए. देर रात तक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही, लेकिन सुबह जब वह बाहर निकले तो सभी घाट स्वच्छ और सुंदर दिखाई दिए. कहीं गंदगी, अव्यवस्था या अराजकता नहीं थी. सड़कों पर श्रद्धालु हनुमानगढ़ी और श्रीराम जन्मभूमि के दर्शन के लिए जाते दिखाई दिए. इतनी बड़ी संख्या में लोगों के आने के बाद भी स्वच्छता बनाए रखना सफाई कर्मियों की मेहनत और समर्पण का परिणाम है.
निषाद समाज और नाविकों का योगदान अभिनंदनीय : योगी ने कहा कि सरयू आरती के दौरान नाविकों और माझियों ने पूरी मुस्तैदी से अपने दायित्वों का निर्वहन किया. प्रत्येक शनिवार-रविवार, अमावस्या, पूर्णिमा और प्रमुख पर्वों पर लाखों श्रद्धालु सरयू में स्नान और दर्शन के लिए आते हैं. ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं में नाविकों तथा निषाद समाज की भूमिका महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि निषादराज, माता शबरी, वानर और भालुओं के सहयोग से ही भगवान श्रीराम ने राक्षसी शक्तियों पर विजय प्राप्त की थी. यह हमारी सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक समरसता का प्रतीक है.
अब श्री अयोध्या धाम में रामभक्तों पर गोलियां नहीं चलेंगी... https://t.co/CqHD1NLLJ7— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) November 8, 2026
नई अयोध्या के निर्माण में हर नागरिक की भागीदारी : मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विकास कार्य करा सकती है, लेकिन सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और संरक्षण की जिम्मेदारी स्थानीय नागरिकों की भी है. निर्माण के साथ उसका रखरखाव भी जरूरी है. आज अयोध्या जिस भव्य स्वरूप में दिखाई दे रही है, उसमें हर वर्ग और प्रत्येक नागरिक का योगदान है. आने वाली पीढ़ियां इसके लिए अयोध्यावासियों के प्रति कृतज्ञ रहेंगी.
उन्होंने सभी से संकल्प लेने की अपील करते हुए कहा कि अयोध्या के वैभव और प्रतिष्ठा पर किसी मंथरा या मारीच की कुदृष्टि नहीं पड़नी चाहिए. अयोध्या को फिर से बदनाम करने और उसके गौरव को नुकसान पहुंचाने की कोशिश सफल नहीं होनी चाहिए. सभी मिलकर प्रभु श्रीराम की नगरी की पवित्रता, सांस्कृतिक विरासत और विकास को सुरक्षित रखें.
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