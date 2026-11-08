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रामनगरी के वैभव पर मंथरा-मारीच की कुदृष्टि नहीं पड़े...अयोध्या में सीएम योगी ने बच्चों को दी टॉफी

सीएम योगी ने बच्चे को दी टॉफी. ( Photo Credit; CM Media Cell )

अयोध्या : मुख्यमंत्री योगी रविवार को रामघाट हाल्ट के निकट निषाद बस्ती में आयोजित दीपावली मिलन समारोह में पहुंचे. इस दौरान उन्होंने निषाद समाज, नाविकों, माझियों, सफाई कर्मियों और स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पार्षदों को सम्मानित किया तथा दीपावली का उपहार भेंट किया. बच्चों को खुद टॉफी दी.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब अयोध्या में रामभक्तों पर गोलियां नहीं चलेंगी और जय श्रीराम बोलने पर कोई लाठी-डंडा नहीं चला सकेगा. पंचकोसी, 14 कोसी और 84 कोसी परिक्रमा पर भी कोई प्रतिबंध नहीं लगा पाएगा. यह हम सभी के संकल्प का प्रतीक होना चाहिए. प्रभु श्रीराम की नगरी अयोध्या को स्वच्छ, सुंदर, सुव्यवस्थित और मर्यादित स्वरूप में विकसित करना हम सबकी जिम्मेदारी है.

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दीपोत्सव के भव्य आयोजन के बाद सभी का आभार जताने के लिए वह स्वयं उनके बीच आए हैं. उन्होंने कहा कि अयोध्या की पहचान उसकी स्वच्छता और व्यवस्था से बननी चाहिए. जब कोई व्यक्ति बाहर जाकर गर्व से कहे कि वह अयोध्या से आया है तो सामने वाला भी उसका सम्मान करे. इसके लिए जरूरी है कि शहर और गांव साफ-सुथरे और व्यवस्थित रहें. अयोध्या की प्रतिष्ठा बनाए रखना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है. 30 लाख दीप जले, सुबह घाटों पर नहीं दिखी गंदगी : मुख्यमंत्री ने दीपोत्सव के बाद सफाई कर्मियों के कार्यों की विशेष सराहना की. उन्होंने कहा कि दीपोत्सव में 30 लाख से अधिक दीप प्रज्वलित हुए. देर रात तक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही, लेकिन सुबह जब वह बाहर निकले तो सभी घाट स्वच्छ और सुंदर दिखाई दिए. कहीं गंदगी, अव्यवस्था या अराजकता नहीं थी. सड़कों पर श्रद्धालु हनुमानगढ़ी और श्रीराम जन्मभूमि के दर्शन के लिए जाते दिखाई दिए. इतनी बड़ी संख्या में लोगों के आने के बाद भी स्वच्छता बनाए रखना सफाई कर्मियों की मेहनत और समर्पण का परिणाम है.