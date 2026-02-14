अनूपगढ़ में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 48 लाख की हेरोइन के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार
अनूपगढ़ में ANTF और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 96 ग्राम हेरोइन सहित तीन तस्कर गिरफ्तार.
Published : February 14, 2026 at 1:12 PM IST
अनूपगढ़ (श्रीगंगानगर): नशा तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) और अनूपगढ़ पुलिस की संयुक्त टीम ने एक सफल ऑपरेशन में 96 ग्राम हेरोइन के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है. बरामद हेरोइन की अनुमानित अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 48 लाख रुपये है. साथ ही तस्करों के पास से 12,200 रुपये नकद राशि भी जब्त की गई, जिसे हेरोइन बिक्री से प्राप्त आय माना जा रहा है.
सूचना के आधार पर नाकाबंदी: अनूपगढ़ थाना प्रभारी ईश्वर जांगिड़ ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि श्रीविजयनगर की ओर से एक संदिग्ध ऑल्टो कार अनूपगढ़ की तरफ आ रही है. इस सूचना पर ANTF के कांस्टेबल अवतार सिंह और महिला कांस्टेबल जया ने त्वरित कार्रवाई करते हुए श्रीविजयनगर चौक के पास नाकाबंदी लगाई. वाहन की गहन तलाशी के दौरान तीनों आरोपियों के कब्जे से 96 ग्राम हेरोइन बरामद की गई.
थाना प्रभारी ईश्वर जांगिड़ ने बताया कि पुलिस ने सोनीराम निवासी थाना रावला, राजकुमार, निवासी नई मंडी घड़साना, राणोबाई निवासी थाना अनूपगढ़ को गिरफ्तार किया है. जांच के दौरान सामने आया है कि तीनों आरोपी पहले भी नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंसेज (NDPS) एक्ट के तहत विभिन्न मामलों में शामिल रहे हैं. तस्करी में इस्तेमाल होने वाली कार को भी जब्त कर लिया गया है.
कानूनी कार्रवाई और आगे की जांच: अनूपगढ़ थाना प्रभारी ईश्वर जांगिड़ ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच रामसिंहपुर थाने को सौंप दी गई है. पुलिस पूरे नशा तस्करी नेटवर्क की गहन छानबीन कर रही है ताकि इससे जुड़े अन्य लोगों को भी जल्द गिरफ्तार किया जा सके.
