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अनु मीणा खुदकुशी केस: आरोपी पति का वीडियो आया सामने, खुद को बेकसूर बताया, ससुराल पक्ष पर लगाए गंभीर आरोप

पड़ोसी को कॉल कर दरवाजा तोड़ने को कहा: गौतम का कहना है कि कॉल के बाद अनु ने उसे वाट्सएप पर वीडियो कॉल किया था. इस दौरान वह चुन्नी लेकर ऊपर जा रही थी. इस बीच उसने उसे काफी समझने का प्रयास किया, लेकिन वह मानी नहीं. कसमें भी दिलाई, लेकिन वह नहीं मानी. इसके बाद उसने पड़ोस में रहने वाले दिग्विजय को कॉल कर जल्दी से उसके घर पहुंचने और गेट तोड़ने को कहा, हालांकि, गेट टूटने में कुछ समय लगा. इसलिए अनु को बचाया नहीं जा सका.

इधर, मामले की जांच कर रहे एसीपी आदित्य काकड़े का कहना है कि पूरे मामले की जांच जारी है. आरोपी पुलिस के समक्ष अपना पक्ष रख सकता है. निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच की जा रही है. वीडियो में गौतम मीणा कह रहा है कि 7 अप्रैल को अपने दोनों बच्चों को वह खुद बस में बिठाकर अपने ससुराल के लिए छोड़कर आया था. ऑफिस में बात की थी. अनु से बात करने के बाद वह घरेलू सामान लेकर चौमूं गया. जहां प्लॉट पर काम चल रहा था. रास्ते में अनु का दो बार कॉल आया. वह बार-बार वापस बुला रही थी, लेकिन वह चौमू पहुंचने ही वाला था, इसलिए वापस घर जाने से इनकार कर दिया.

जयपुर: राजधानी जयपुर के चर्चित अनु मीणा खुदकुशी मामले में आरोपी पति गौतम मीणा ने अब एक वीडियो जारी कर पूरे मामले पर अपनी सफाई दी है. उसने पुलिस की जांच में सहयोग करने की बात कही है. इस पूरे मामले में उसने खुद को बेकसूर बताया और अनु मीणा के पीहर पक्ष के लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. इससे पहले अनु मीणा के भाई ने 15 मई को अनु के पति गौतम व अन्य के खिलाफ दहेज के लिए प्रताड़ित करने और खुदकुशी के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज करवाया है. इसके बाद से वह पुलिस से बचता फिर रहा है. अब उसने एक वीडियो जारी कर इस पूरे घटनाक्रम पर सफाई दी है. इस मामले में एक वीडियो और सामने आया है, जिसमें एक्सईएन गौतम मीणा अपनी पत्नी अनु मीणा से निवाई स्थित ऑफिस का उद्घाटन करवाते हुए दिखाई दे रहे हैं.

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वीडियो से ब्लैकमेल कर रहा ससुराल पक्ष: वीडियो में गौतम का कहना था कि वह तत्काल चौमूं से रवाना हुआ और घर पहुंचा. वह अनु को अस्पताल लेकर गया. जहां उपचार के दौरान डॉक्टरों ने अनु को मृत घोषित कर दिया. पोस्टमार्टम के दौरान वह वहीं मौजूद रहा. उसका कहना है कि ससुराल पक्ष के लोगों के पास एक वीडियो है. जिसके कारण वह उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं. उसका कहना है कि अनु के परिजनों ने ही अंतिम संस्कार के लिए उसे शव दिया और अंतिम संस्कार के दिन ये लोग आए. इसके बाद आए भी नहीं. उसका आरोप है कि अनु के पीहर के लोग उसके घर से गहने, संपत्ति के दस्तावेज और नकदी ले गए. अनु का मोबाइल और सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर भी ले गए. उसका कहना था कि उन्होंने 7 अप्रैल के बाद से बच्चों से उसकी बात तक नहीं करवाई है. बच्चों को बहकावे में लिया हुआ है. उनसे मनमर्जी से बातें बुलवाई जा रही है. उसने पुलिस से जांच में पूरी तरह सहयोग करने की बात कही है. उसका कहना है कि पूरे मामले की पारदर्शी तरीके से जांच हो.

पैसे की डिमांड और प्रताड़ना से इनकार: आरोपी गौतम का कहना था कि उसने अनु के पीहर वालों के साथ पार्टनरशिप में एक हॉस्टल लिया था. गांव में बैठक के दौरान उन्होंने 50-50 फीसदी हिस्सेदारी की बात कही थी, लेकिन बाद में पार्टनरशिप होने की बात से इनकार कर दिया. उसका कहना था कि उसकी सारी संपत्ति का 70 फीसदी अनु के नाम है. पत्रकार कॉलोनी में एक 500 वर्गगज का प्लॉट उसके नाम है. चौमू वाला प्लॉट भी अनु के ही नाम है. उसका कहना है कि उसने कभी पैसों की डिमांड नहीं की और न ही प्रताड़ित किया.

ससुराल वाले करना चाहते हैं बर्बाद: उसका कहना था कि उसके सोशल मीडिया पेज पर कई पोस्ट है. वह अनु को घुमाने भी ले गया और पिछली बार शादी की सालगिरह पर उसे महंगी कार गिफ्ट की थी. जब 15 मई को उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई. उसी दिन सोशल मीडिया अकाउंट भी डिलीट किया है. उसके पक्ष के जो भी सबूत थे, उन्हें हटाने का आरोप भी उसने अपने ससुराल पक्ष पर लगाए हैं. उसका कहना है कि उसके माता-पिता, भाई-बहन कोई नहीं है. दो बच्चे और नौकरी है. ससुराल वाले हर कीमत पर उसकी नौकरी खाना चाहते हैं और उसे बर्बाद करना चाहते हैं.

पत्नी से करवाया था ऑफिस का उद्घाटन: इस मामले में एक वीडियो और सामने आया है. इसमें एक्सईएन गौतम मीणा ने अपनी पत्नी अनु मीणा से अपने निवाई स्थित ऑफिस का उद्घाटन करवाया. इस वीडियो में अनु मीणा ऑफिस का फीता काटती दिख रही है. जबकि एक्सईएन गौतम व स्टाफ के लोग भी खड़े हैं. यह वीडियो इस साल जनवरी का बताया जा रहा है. जब निवाई (टोंक) में विभाग के नए कार्यालय का उद्घाटन हुआ.