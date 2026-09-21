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बूंदी के आंतरदा में 148 साल पुरानी आस्था की परंपरा...मनुहार के बाद भोपा के साफे में विराजे 'देहरूपी सर्प'....जानिए मान्यता

तेजादशमी पर अनूठी परंपरा देखने आंतरदा के आसपास के गांवों से उमड़े श्रद्धालु.

Devotees presenting folk culture on Teja Dashami.
तेजादशमी पर लोक संस्कृति की प्रस्तुति देते हुए श्रद्धालु (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 21, 2026 at 8:42 PM IST

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बूंदी: जिले के आंतरदा गांव में सोमवार को तेजादशमी पर आस्था, परंपरा और लोक संस्कृति का अनूठा संगम दिखा. करीब 148 साल पुरानी परंपरा के तहत दहेलवालजी महाराज की देहरूपी सवारी निकाली गई. सवारी में देहरूपी सर्प के दर्शन को शुभ और पुण्यदायी माना जाता है. इस अनूठी परंपरा को देखने आसपास के गांवों के साथ दूरदराज से भी श्रद्धालु आंतरदा पहुंचे. गांव में दिनभर भक्ति का माहौल रहा. दहेलवालजी महाराज के जयकारों से वातावरण गूंजता रहा.

ढोल-नगाड़ों और लोकगीतों की गूंज: सरपंच मेघराज गुर्जर ने बताया, सुबह से गांव में श्रद्धालुओं की टोलियां जुटने लगीं. महिलाओं और पुरुषों ने अलगोजों तथा ढोल-नगाड़ों की धुन पर तेजाजी के गीत गाए. पारंपरिक गीत, भजन और जयकारों के बीच माहौल पूरी तरह रंगा रहा. श्रद्धालुओं में देहरूपी सर्प के दर्शन को लेकर खासा उत्साह दिखा.

बूंदी के आंतरदा में 148 साल पुरानी आस्था की परंपरा. (ETV Bharat Bundi)

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दो दिन पहले बताया था स्थान: सरपंच मेघराज गुर्जर और कुशराज सिंह ने बताया, परंपरा के अनुसार दो दिन पहले भोपा के भाव से इस बार दहेलवालजी महाराज के विराजने का स्थान बताया गया था. इसके बाद पंच-पटेल पूजा सामग्री लेकर तलवास रोड स्थित घाटी के नीचे क्लोजर के पास पहुंचे, जहां खाल किनारे काकूण के पेड़ पर देहरूपी सर्प के दर्शन हुए. इसके बाद पंच-पटेलों और श्रद्धालुओं ने पूजा की. फूलों से मान-मनुहार करते हुए दहेलवालजी महाराज से गांव चलने की प्रार्थना की. ग्रामीणों की मान्यता के अनुसार, पूजा के बाद देहरूपी सर्प भोपा के साफे में विराजमान हो गए. यह दृश्य देख मौजूद श्रद्धालुओं ने दहेलवालजी महाराज के जयकारे लगाए.

शोभायात्रा का स्वागत: देहरूपी सवारी को लेकर शोभायात्रा गांव रवाना हुई. रास्ते में जगह-जगह श्रद्धालुओं ने स्वागत किया, पूजा की. सवारी के गढ़ पहुंचने पर पूर्व राजपरिवार की महिलाओं और सदस्यों ने दर्शन किए. इसके बाद सवारी करवर रोड स्थित थानक पहुंची, जहां देहरूपी सर्प पेड़ पर विराजमान हुए. श्रद्धालुओं ने यहां भी दर्शन कर पूजा की.

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1871 की घटना से जुड़ी है परंपरा: सरपंच मेघराज गुर्जर के अनुसार, आंतरदा में दहेलवालजी महाराज की देहरूपी सवारी की परंपरा करीब 148 साल पुरानी है.मान्यता के अनुसार इसकी शुरुआत वर्ष 1871 में हुई, जब आंतरदा रियासत की रानी को सर्पदंश हुआ. जुन्या (टोंक) के दहेलवालजी महाराज की तांती (डस्सी) बांधने के बाद रानी को राहत मिली. इसे दहेलवालजी महाराज की कृपा माना गया. इसके बाद आंतरदा में दहेलवालजी महाराज का थान स्थापित किया गया. वर्ष 1878 से तेजादशमी पर देहरूपी सवारी निकालने की परंपरा शुरू हुई. तब से परंपरा जारी है. तेजादशमी को श्रद्धालु आंतरदा आते हैं. तीन दिवसीय मेले के आगाज के साथ इस बार भी आंतरदा में श्रद्धा और उत्साह का माहौल है.

दिन भर मेला: जिले में श्री वीर तेजाजी महाराज का तेजादशमी पर्व मनाया गया. लाखेरी को तेजाजी की कर्मस्थली कहे जाने से जिले में तेजाजी महाराज का वही स्थान है, जैसा नागोर में है. इसी कारण बूंदी के गांवों और कस्बों में तेजाजी महाराज के थानकों पर मेले भरे. बालचंद पाडा क्षेत्र के वीर तेजाजी महाराज मंदिर में इस वर्ष भी विभिन्न आयोजन एवं मेला हुआ.

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तेजाजी ने कटवाई दस्सियां: मंदिर पुजारी जितेन्द्र वर्मा ने बताया कि सुबह से मंदिर में दर्शनार्थियों की भीड़ रही. श्रद्धालुओं ने दूध और कच्चे भोजन का बाबा को भोग लगाया. दोपहर 12 बजे घोड़ले की देह में आए तेजाजी महाराज ने वर्ष भर विषदंश से प्रभावित लोगों को दस्सियां कटवाई. बाबा ने तेजाजी गायन करते लोक कलाकारों के साथ विशेष नृत्य किया. इस दौरान लोक कलाकार आयुष दत्त मेहता, मोती लाल सैनी, हेमंत खुवाड़ा, परशुराम गुर्जर, मेघराज आदि ने दिन भर मेले में समां बांधा. शाम को आरती के साथ मुख्य मेला संपन्न हुआ.

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