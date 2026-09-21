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बूंदी के आंतरदा में 148 साल पुरानी आस्था की परंपरा...मनुहार के बाद भोपा के साफे में विराजे 'देहरूपी सर्प'....जानिए मान्यता

तेजादशमी पर लोक संस्कृति की प्रस्तुति देते हुए श्रद्धालु ( ETV Bharat Bundi )