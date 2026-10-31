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कोटा में अनूठी सर्जरी: किशोरी के पेट से निकाले पानी भरे 500 'गुब्बारे'...इस दुर्लभ बीमारी की वजह जानकर चौंक जाएंगे

कोटा मेडिकल कॉलेज का नया अस्पताल. ( ETV Bharat Kota )

कोटा: मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में चिकित्सकों ने अनूठा ऑपरेशन किया. उन्होंने एक किशोरी के पेट से 400 से 500 पानी की गांठें निकाली, जो गुब्बारे की तरह नजर आ रही थी. इनमें पानी भरा था और बाहर चमड़ी की परत थी. ऑपरेशन के दौरान कई गांठें फट गई और पानी बाहर निकल गया. चिकित्सकों के अनुसार, यह बीमारी डॉग के अपशिष्ट में मिलने वाले कीड़े के पेट में चले जाने से होती है. इस तरह के मामले दुर्लभ होते हैं.