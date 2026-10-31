कोटा में अनूठी सर्जरी: किशोरी के पेट से निकाले पानी भरे 500 'गुब्बारे'...इस दुर्लभ बीमारी की वजह जानकर चौंक जाएंगे
ऑपरेशन के दौरान कई गांठें फट गई. यह बीमारी डॉग के अपशिष्ट में मिलने वाले कीड़े के पेट में चले जाने से होती है.
Published : October 31, 2026 at 7:30 PM IST
कोटा: मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में चिकित्सकों ने अनूठा ऑपरेशन किया. उन्होंने एक किशोरी के पेट से 400 से 500 पानी की गांठें निकाली, जो गुब्बारे की तरह नजर आ रही थी. इनमें पानी भरा था और बाहर चमड़ी की परत थी. ऑपरेशन के दौरान कई गांठें फट गई और पानी बाहर निकल गया. चिकित्सकों के अनुसार, यह बीमारी डॉग के अपशिष्ट में मिलने वाले कीड़े के पेट में चले जाने से होती है. इस तरह के मामले दुर्लभ होते हैं.
10 किलो था वजन: कोटा मेडिकल कॉलेज के सर्जरी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर और यूनिट हेड डॉ. आरजी मीणा ने बताया कि 23 अक्टूबर को सांगोद निवासी 16 वर्षीय किशोरी आई. वह लंबे समय से पेट दर्द और उल्टी की समस्या से परेशान थी. सोनोग्राफी कराई तो पेट में सिस्ट नजर आई. सीटी स्कैन रिपोर्ट में बताया गया कि यह हाईडैटिड सिस्ट या ओवरी ट्यूमर (अंडाशय में गांठ) हो सकती है. उन्होंने शुक्रवार को मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में किशोरी का ऑपरेशन किया. करीब सवा घंटे चले ऑपरेशन में पेट से 10 किलो वजनी गांठें निकाली गई. इनमें नींबू से लेकर संतरे के आकार तक की गांठें थीं. इनको जांच के लिए हिस्टोपैथोलॉजी लैब भेजा है. रिपोर्ट आने पर साफ होगा कि यह पानी की गांठ कैसे बनी है?. ऐसे मामले काफी कम मिलते हैं. मेडिकल हिस्ट्री में इनकी रिपोर्टिंग कम है.
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लिवर में ऐसे बनती है हाइड्रेट सिस्ट: डॉ. आरजी मीणा ने बताया कि ये हाईडैटिड सिस्ट है. यह स्वान के मल में मिलने वाले कीड़े के जरिए ही फैलती है. उन्होंने बताया कि सामान्य तौर पर हाईडैटिड सिस्ट लीवर में ही बनती है. इसके तहत डॉग के मल में मिलने वाला परजीवी सब्जी या अन्य तरीके से पेट में चला जाता है. बिना धोए फल या सब्जी खाने से ऐसा होता है. इसके बाद लीवर में यह सिस्ट बन जाती है. लिवर से निकल यह शरीर में सभी जगह फैल जाती है.
पूरे पेट में फैली थी गांठें: डॉ. मीणा के अनुसार, पेट में ये गांठें अलग-अलग साइज की. अलग-अलग जगह थी. पूरे पेट में ही फैली थी. इसके चलते कई अंगों व नसों पर दबाव आ रहा था. इसके चलते बालिका को उल्टी और पेट दर्द की शिकायत थी. ऑपरेशन के बाद किशोरी की हालत ठीक है. ऑपरेशन में डॉ. मनोज गुप्ता, डॉ. सुरेंद्र, डॉ. निखिल और डॉ. नवनीत शर्मा शामिल रहे. एनेस्थीसिया टीम में डॉ. एससी दुलारा और डॉ. हंसराज मौजूद रहे.
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